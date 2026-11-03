Shakhtar Donetsk sportif direktörü Darijo Srna, devam eden savaş sırasında FIFA'nın Ukrayna futboluna yönelik tutumu nedeniyle FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu sert sözlerle eleştirdi. Hırvatistan millî takımının eski kaptanı, dünya futbolunun yöneticilerini ülkedeki takımları korumamakla suçladı ve Infantino'ya ülkeyi bizzat ziyaret etmesi çağrısında bulundu.

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Hırvat yönetici dünya futbolunun yönetim organını eleştirdi

Srna, talkSPORT ile yaptığı röportajda Infantino'nun Ukrayna'ya giderek ülkenin kulüplerine gerçek anlamda destek vermesini istedi. Rus takımları, Şubat 2022'deki geniş çaplı işgalden bu yana UEFA turnuvalarından ve FIFA turnuvalarından men edilmiş olsa da dünya futbolunun yönetim organı, Rusya'nın bir genç takımla geçen ay Azerbaycan'da düzenlenen ilk 15 Yaş Altı Dünya Kupası ve Festivali'ne katılmasına izin verdi. Bu karar, Hırvatistan Millî Takımı formasını 134 kez giymiş eski futbolcuyu derinden öfkelendirdi.

Ticari çıkar iddiaları arasında Ceferin'e övgü

Dünya futbolunun yönetim organının yaklaşımını UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'inkiyle karşılaştıran Srna şunları söyledi: “FIFA için mesele ticaret. Başkan Ceferin ile Infantino'yu karşılaştırırsanız, ikisi birbirinden çok farklı insanlar. Futbolu seven kişi Sayın Ceferin. Bütün kulüpleri koruyor. Futbolu zengin insanlara satmak istemiyor. Futbol sadece zenginler için değil, herkes içindir.

“Öte yandan FIFA ticaret yapıyor. Bunu Dünya Kupası'nda gördük. Ne yazık ki savaş sırasında Ukrayna'dan tek bir kulübü bile korumadılar. Görevleri ne? Futbolu, kulüpleri ve oyuncuları korumak için oradalar. Ama hiçbir şey yapmadılar. Bu yüzden Başkan Infantino'yu Ukrayna'yı ziyaret etmeye bir kez daha davet edebilirim. Belki bundan sonra fikrini değiştirir. O zamana kadar ne ona ne de FIFA'nın tamamına saygı duyuyorum.”

Avrupa'ya dönüş ihtimali tamamen dışlandı

FIFA'nın gençler turnuvasına ilişkin kararına rağmen Srna, Rus kulüplerinin yakın zamanda Avrupa kupalarına dönmeyeceğinden emin. Zenit St Petersburg'un, Chelsea deplasmanında aldığı 1-0'lık yenilginin de yer aldığı 2021-22 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında elenmesinden bu yana hiçbir Rus takımı turnuvada yer almadı. Shakhtar ise 2011-12 grup aşamasında Zenit ile karşılaştığından beri bir Rus takımıyla oynamadı.

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Avrupa'ya dönüş ihtimalini reddeden Srna şöyle devam etti: “Başkan Ceferin yönetiminde bunun imkânsız olduğunu düşünüyorum. Yani nasıl olabilir? Bir Rus takımı nasıl İngiltere'ye gelip maç oynayabilir? Bunu hayal edebiliyor musunuz? Ya da Almanya'da, Polonya'da, İspanya'da veya İtalya'da? Bu imkânsız çünkü kendi dünyalarında yaşıyorlar. Avrupa'da hoş karşılanmıyorlar. Chelsea'nin Stamford Bridge'de Zenit'e karşı oynadığını görseniz ortalık karışırdı. Savaş bitene kadar Rus takımlarının UEFA turnuvalarına geri alınması gerektiğini düşünmüyorum.”

Gelecek maçlar SHK Şampiyonlar Ligi 12:45 SCP

Stamford Bridge Avrupa mücadelesine ev sahipliği yapıyor

Srna bu sert açıklamalarını, Shakhtar'ın salı akşamı Portekiz ekibi Sporting CP ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Londra'da yaptı. Ülkelerindeki çatışmaların sürmesi nedeniyle 16 kez Ukrayna şampiyonu olan ekip, bu sezon boyunca Avrupa kupalarındaki iç saha maçlarını Chelsea'nin Stamford Bridge stadında oynuyor. Batı Londra'da olumlu bir sonuç almak, kulübün turnuvada ilerleme umutları açısından büyük önem taşıyor.