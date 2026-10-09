"Üzgünüm, bu normal. Bir şoktu. Oğlum büyük kapıdan çıkabilirdi ama küçük kapıdan çıktı" dedi Maria Dolores dos Santos Aveiro (71), Portekiz dergisi TV 7 Dias'a. "Ama bunun önemi yok, Tanrı bununla ilgilenecektir." Yaşananlar nedeniyle "biraz ağladığını" söyleyen Aveiro, "Bu, biraz rahatlamak için de iyi geliyor. Bunu artık aşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Ronaldo, milli takım teknik direktörü Jorge Jesus ile yaşadığı fikir ayrılığının ardından geçen hafta Portekiz Milli Takımı'nın Danimarka'daki kampından apar topar ayrılmıştı. Bunun ardından hararetli tartışmalar yaşandı, siyaset bile devreye girdi.

Ardından Al-Nassr'ın 41 yaşındaki yıldızı, ayrıntılı bir açıklamayla olaylara ilişkin kendi bakış açısını ortaya koydu ve bu süreçte Jesus'u sert sözlerle hedef aldı. Portekiz Milli Takımı formasıyla yeniden sahaya çıkıp çıkmayacağı ise şu an itibarıyla belirsizliğini koruyor.

Ronaldo'nun annesi: "O, her zaman Portekiz'in kahramanı oldu"

Annesinin şimdi açıkladığına göre Ronaldo, ayrılığının ardından onunla telefonda konuştu: "Bana, 'Anne, endişelenme. Hepimiz bir araya geldiğimizde gerçeği söyleyeceğim' dedi. Ben de 'Tamam oğlum, bu işi tekrar yoluna koy' diye cevap verdim. Hepsi buydu. Ona sakin kalmasını söyledim ama işte, kafası onu bunu yapmaya yöneltti. Göreceğiz. Ona tüm desteğimi verdim, bir işe yaramadı. Ama bunun önemi yok. Portekiz'e çok şey verdi, bu yüzden o her zaman orada. O, her zaman Portekiz'in kahramanı oldu."

Annesine göre Portekizliler, Ronaldo'ya "gerektiği gibi değer vermiyor. Ama elimizdeki Portekizli işte böyle." Son dönemde kız kardeşi Elma Aveiro da sosyal medyada Ronaldo'nun yanında durmuştu.

Ronaldo, 2003'ten bu yana Portekiz Milli Takımı için oynuyor. 234 maçta 146 gol attı. 2016'da Portekiz'i Avrupa Şampiyonası zaferine taşıdı; bu, ülkenin ilk büyük kupasıydı.