"Ona milli takıma sıçrama yapmayı yakıştırıyorum": Sebastian Hoeneß, VfB Stuttgart'ın yıldızını Almanya Milli Takımı'nda görüyor

Sport Bilde verdiği röportajda VfB Teknik Direktörü Sebastian Hoeneß, 21 yaşındaki forvetin özelliklerine tamamen inandığını vurguladı ve bu nedenle onu çok yakında Almanya Milli Takımı formasını giyerken görebileceğini düşündüğünü söyledi.

Hoeneß, "Dzenan'ın milli takıma sıçrama yapabileceğine inanıyorum. Kulüp olarak böyle bir bonservis bedelini gözden çıkardık çünkü onun kariyerinin bundan sonraki bölümüyle ilgili hepimizin büyük hayalleri var" dedi.

Pejcinovic'in oyuncu tipi olarak inanılmaz derecede esnek olduğu ve bu nedenle "sağ ayağıyla, sol ayağıyla ve kafayla gol atabildiği" belirtildi. Santrfor olarak, takımının gelecek sezon çok işine yarayacak "pek çok özelliğe" sahip olduğu ifade edildi.

21 yaşındaki oyuncunun şu ana kadar A milli takımda maçı bulunmuyor. Buna karşın altyapı seviyesinde U15'ten U21'e kadar Almanya'nın tüm genç milli takımlarında forma giydi. Son olarak bu yılın mart ayında U21 için sahaya çıktı ve toplam yedi maçta iki gol kaydetti.

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Dzenan Pejcinovic, VfB Stuttgart formasıyla ilk maçına ne zaman çıkacak?

Stuttgart, Pejcinovic transferini daha geçen hafta resmen açıklamıştı. 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında VfL Wolfsburg'dan ayrılarak Schwaben ekibine katıldı. VfB, daha önce yalnızca geçen yaz Deniz Undav transferinde bir oyuncu için daha fazla ödeme yapmıştı.

21 yaşındaki oyuncu, Nick Woltemade'nin sürpriz şekilde Newcastle United'a ayrılmasının ardından 2025/26'da hücumun merkezinde dönüşümlü olarak görev yapan Undav ve Ermedin Demirovic'e ek bir seçenek olarak planlanıyor.

Pejcinovic, 2025 Almanya Kupası şampiyonu için ilk maçına cuma günü çıkabilir; Stuttgart, kupadaki sezonun ilk resmi maçında Hansa Rostock deplasmanına konuk olacak.