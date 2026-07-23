Nando Alonso şaşkına dönmüştü. Edin Terzic’ten böyle bir şey beklemiyordu. Alonso’nun antrenörlüğünü yaptığı üçüncü lig takımı CD Derio, Terzic’in yeni takımı Bilbao’lu Athletic Club ile bir hazırlık maçı oynamıştı. Borussia Dortmund’un eski teknik direktörü için bu, iki yılı aşkın bir aradan sonra Bask ekibinin kenar çizgisinde geçirdiği ilk maçtı.

"Koç koltuğuna doğru yürürken biri beni ismimle çağırınca şaşırdım. Arkamı döndüm ve işte o oradaydı," dedi Alonso maçtan sonra. "Derio’daki yeni projem için bana bol şans diledi. Adımı öğrenmek için zahmete girmiş olması ve yeni bir projeye başladığımızı bilmesi, benim için büyük bir jestti. Onun dikkatli, ulaşılabilir bir insan olduğu ve insani yönünün övgüye değer olduğu izlenimini edindim."

Bu, Bilbao’nun 3-0 galibiyetiyle sona eren o gün Terzic’in yaptığı tek nazik hareket değildi. Bir oyuncunun sakatlığı nedeniyle Derio’nun sadece on kişi kalması ve hakemin başka oyuncu değişikliğine izin vermemesi üzerine Terzic de harekete geçti. Aitor Paredes’i sahadan alarak oyuncu sayısının tekrar eşitlenmesini sağladı.

Bu olay, Terzic’in İspanya’nın kuzeyindeki ilk günlerini simgeliyor. 43 yaşındaki teknik direktör, sıcakkanlı ve empatik tavırlarıyla şu ana kadar çok iyi bir izlenim bırakıyor. Tutkulu bir BVB taraftarı olan Terzic, elbette tüm şehir halkı için çok büyük bir anlam ifade eden ve efsanevi San Mames Stadyumu’nun biletlerinin her zaman tükendiği bir kulübün taraftarı olmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyor.

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Edin Terzic: İstatistiklere göre tarihin en iyi teknik direktörlerinden biri

1898’de kurulan bu kulüp, modern profesyonel futbolda dünya çapında benzeri olmayan felsefesiyle bilindiği üzere çok özel bir kulüp. Bilbao, 110 yılı aşkın süredir tutarlı bir şekilde Bask Bölgesi kökenli veya orada yetişmiş oyunculara güvenmeyi ilke edinmiştir. Bölgesel kimlik ve kendi altyapı akademisi Lezama, Real Madrid ve FC Barcelona’nın yanı sıra İspanya birinci liginden hiç küme düşmemiş tek kulübün en büyük dayanaklarıdır.

Mayıs başında Bilbao, Terzic’in göreve getirildiğini duyurmuştu. Anlaşma, bu kalibrede bir teknik direktörün kulüplerine katıldığına hâlâ inanamayan taraftarlar arasında büyük bir coşku yarattı. Hala devam eden bir sözleşmesi olmasına rağmen Terzic, Haziran 2024’te BVB’den ayrılmıştı; bu ayrılığın son noktası, Real Madrid’e karşı 0-2 yenildikleri Şampiyonlar Ligi finali olmuştu. O, Dortmund’a son şampiyonluğu kazandıran (2021 DFB Kupası) son teknik direktördür.

O zamandan beri Terzic, yurt içi ve yurt dışından gelen tekliflerden adeta boğulacak duruma geldi. Frankfurt’tan Wolfsburg’a, Monaco’dan Tottenham’a ve Chelsea’ye kadar her türlü teklif vardı. Özellikle Almanya’da sıklıkla göz ardı edilen bir gerçeği göz önünde bulundurursak, bu hiç de şaşırtıcı değil: Menden doğumlu Terzic, puanlara göre tarihin en iyi Alman teknik direktörlerinden biridir.

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Edin Terzic Bilbao’da: Baskça ilk açıklaması

Tek başına baş antrenör olarak bugüne kadar 128 maçta (75 galibiyet, 24 beraberlik, 29 mağlubiyet) görev yaptı; maç başına puan ortalaması 1,95'tir. FC Bayern Münih ve Borussia dışında, en az 75 ve en fazla 300 resmi maçta görev yapmış hiçbir Alman teknik direktör bu ortalamayı geçemedi – tarihin tamamında!

"Kaixo, eskerrik asko athleticzales, oso pozik nago hemen egoteagatik", Terzic'in 7 Temmuz'da tıklım tıklım dolu bir basın odasında yapılan resmi tanıtımında yaptığı ilk açıklamaydı; ardından kendisine, Bilbao tarihindeki 52. teknik direktör olması nedeniyle, üzerinde adı ve 52 numaralı forma numarası yazılı bir forma takdim edildi. Baskçadan çevirisi: "Merhaba, çok teşekkürler Athleticzales, burada olmaktan çok mutluyum."

Kısa süre önce 2030 yılına kadar görev süresi uzatılan Başkan Jon Uriarte, daha önce bu günü "kulüp için çok önemli bir gün" olarak nitelendirmişti. Terzic'in, Ernesto Valverde'nin halefi olarak Uriarte'nin en çok istediği aday olduğu söyleniyor. 62 yaşındaki Valverde, toplamda üç dönem görev yaptıktan ve 500'den fazla resmi maça çıktıktan sonra Athletic'in teknik direktörlüğünden istifa etmişti. Uriarte, Terzic hakkında şunları söyledi: "Sizde muhteşem bir futbol yeteneği ve dinamik bir potansiyel gördük. Ve her şeyden önce, ilk günden itibaren Athletic'teki gibi çok farklı ve motive edici bir meydan okumaya karşı büyük bir coşku sergilediniz."

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Bilbao, son sezonunda felaket bir performans sergilemişti

Ancak anlaşmayı, Terzic'in yanında oturan Mikel Gonzalez ayarlamıştı. 38 yaşındaki Gonzalez, Bilbao'da profesyonel futbol genel müdürü olarak görev yapıyor ve eski Dortmundlu teknik direktörle uzun süredir temas halindeydi. Geçtiğimiz Ekim ayında Basklar, Şampiyonlar Ligi'nde BVB'ye 1-4 yenildiğinde, Terzic de Başkan Uriarte ile ilk kez tanışmıştı. Gonzalez, Terzic’e “en iyi turnuvalarda oynayan büyük kulüpler yerine” Bilbao’yu tercih ettiği için teşekkür etti. Alman asıllı Bosnalı teknik direktörün felsefesinin kulübe mükemmel bir şekilde uyduğunu ve “insanların onunla güçlü bir bağ hissedeceğini” vurguladı.

Terzic’in gelişinin bir yenilenme havası yaratması, özellikle bir önceki sezonla ilgili. O sezon Bilbao için felaket geçmişti. On ikinci sıra, 2018’den bu yana en kötü sıralamaydı; sezon sonunda küme düşme hattından sadece üç puan uzaktaydı – ancak Conference League’e katılma hakkı da sadece altı puan farkla kaçmıştı.

Bununla birlikte Bilbao, ligin en çok gol yiyen takımlarından biriydi ve hücumda etkisiz kaldı: Sadece dört kulüp daha fazla gol yedi, sadece dört kulüp daha az gol attı. Tüm bu hayal kırıklığının üstüne, Copa del Rey yarı finalinde de yerel rakibi San Sebastian’a yenildi. 2024’teki kupa zaferi ve Avrupa’da geçirdiği iki yılın ardından, önümüzdeki sezonda Bilbao için arka arkaya maçlar artık geride kaldı.

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Edin Terzic, “Luis Enrique’nin en genç celladı” olarak nitelendirildi

Bu durum, yakında Unai Simon, Aymeric Laporte ve Nico Williams gibi üç yeni dünya şampiyonunu kadrosuna katacak olan Terzic’in işine yarayabilir. Kırmızı-beyazlı taraftarlar tam bir yenilenme arzuluyor ve umutlarını, İspanyol spor gazetesi Mundo Deportivo'nun Terzic'i tanımladığı şekliyle "Luis Enrique'nin en genç celladı"na tamamen bağlıyor. Nedeni mi? O, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında Paris Saint-Germain'i yenen son teknik direktördü.

Terzic, vizyonunu hayata geçirmek için uzun süredir birlikte çalıştığı yardımcı antrenörü Sebastian Geppert’in yanı sıra ekibe iki kişi daha kattı. 35 yaşındaki Bulgar Peter Gaydarov, son beş yıldır FC Bayern’de U19 takımını çalıştırıyordu ve buradan transfer edildi. Buna ek olarak, kulübün efsanevi isimlerinden Oscar de Marcos da ekibe katıldı. Bilbao formasıyla 573 resmi maça çıkan 37 yaşındaki oyuncu, kulüp tarihinin en çok forma giyen ikinci oyuncusu. “Onun adı geçmeden üç cümle bile geçmiyordu. Oscar’ın bu kulüp için ne kadar önemli olduğunu öğrendiğimde, ‘Onunla çalışmalıyım’ dedim,” diye açıkladı Terzic.

Terzic, iki yıllık ara dönemini sadece uzun süredir ihmal ettiği ailesiyle sayısız seyahat yapmak için kullanmadı. Aynı zamanda çok çeşitli alanlarda uzman birçok kişiyle de bir araya geldi. Örneğin, veri analizinde yardımcı olması amacıyla Yapay Zeka konusunda kendini geliştirdi.

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Edin Terzic, Jupp Heynckes ve Hansi Flick ile fikir alışverişinde bulundu

Ayrıca, Bilbao kulüp tarihindeki tek Alman teknik direktör olan ve iki görev dönemi (1992-1994 ve 2001-2003) sonrasında hâlâ şehirde “Don Jupp” olarak saygı gören efsane teknik direktör Jupp Heynckes ile de temas halindeydi. Terzic, Barselona’daki Hansi Flick’i de ziyaret etti, çünkü “Bundesliga’dan LaLiga’ya geçince onlar için nelerin değiştiğini öğrenmek istedim”.

Flick ile yakında yeniden bir araya gelecek. Terzic, sekiz gün içinde üç lig maçıyla hemen işe koyulacak; ikinci maç gününde ise Barça'ya konuk olacaklar. Sezonun açılış maçı ise San Mames'te FC Sevilla ile oynanacak. Bu dönemde Bilbao’nun en büyük şehir festivali olan “Aste Nagusia” düzenleniyor. Terzic, resmi maçtaki ilk maçında galibiyet kutlarsa, oradaki kutlamalar daha da coşkulu hale gelebilir.