Manuel Neuer'e göre Alman Futbol Federasyonu (DFB), Jürgen Klopp'u milli takım teknik direktörlüğüne getirerek her şeyi doğru yaptı. 2014 dünya şampiyonu kadronun kalecisi, Sky'a verdiği röportajda, "Bence en büyük uzmanlığa sahip isim o ve umarım Alman futbolunu ileri taşır" dedi. Neuer, Klopp için, "Geçmişinde de ortaya koyduğu çok şey var" ifadelerini kullandı.

Neuer, milli takımda kendisinin uygun halefi olarak yeni teknik direktöre FC Bayern'deki mevcut yedeğini önerdi. Rekor şampiyonun kaptanı, 2026 Dünya Kupası için ardından görevden ayrılan Julian Nagelsmann tarafından yeniden DFB kadrosuna çağrılmıştı. Neuer, Jonas Urbig için, "Ona kesinlikle güvenebilirsiniz. Bunu tüm kulvarlarda da gösterdi. Bu konuda içimde çok iyi bir his var" dedi.

DFB takımında kaleci olmak isteyen isim kim?

Son olarak Paris FC'den Kevin Trapp da DFB takımında kaleci olmak için kendisini gündeme getirmişti.

Neuer, kariyerini gelecek sezonun sonunda noktalayabileceğini bir kez daha dile getirdi, ancak 40 yaşındaki kaleci bunu yine doğrulamak istemedi. Neuer, "Hayır, yani hiçbir şey yüzde 100 değil. Bu da taşa yazılmış değil ama ihtimal yüksek" dedi. Neuer, kendisinin yerine düşünülən Urbig ile ilgili olarak ise, "Aramızda çok açık bir ilişki var. İşimizi sevgiyle yapıyoruz ve birbirimizi itmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.