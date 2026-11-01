24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
imago-sport-1085384796.jpgZUMA Press Wire
Abobakr El Mokadem
Çeviri:

Ona katılıyor musunuz? Hakem uzmanı, Racing'e Real Madrid karşısında verilen penaltının geri alınması hakkındaki görüşünü açıkladı

Racing Santander - Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
A. Tchouameni
İspanya
Fransa

السüperü 3-0 kazandı

Real Madrid'in deplasmanda konuk olduğu Racing Santander karşısındaki maçı, büyük bir hakem tartışmasına yol açan birçok pozisyona sahne oldu. Bunlardan biri de Tchouameni'ye yapılan bir el teması sonrası ev sahibi takım lehine penaltı verilmesi ve ardından kararın geri alınmasıydı. 

75. dakikada hakem Jose Luis Munuera Montero, Racing lehine penaltı verdi; ancak video yardımcı hakem teknolojisinin incelemesinin ardından kararından geri döndü.

Hakem uzmanı Pablo Gonzalez Fuertes, pozisyonu Marca Radyo'daki "Marcador" programında değerlendirerek şunları söyledi: "Sonunda hatasını düzeltti ve penaltıyı vermedi; çünkü topun Tchouameni'ye değdiğini, ardından ondan sekerek koluna çarptığını fark etti."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Topa dokunan Racing oyuncusu olsaydı, oyuncunun penaltıyla cezalandırılması gerekirdi."

Gelecek maçlar
AEK

AEK

Şampiyonlar Ligi

04 Kas 2026

RMA

RMA

MAL

MAL

La Liga

07 Kas 2026

SAN

SAN

Real Madrid, La Liga müsabakaları kapsamında "El Sardinero" stadında oynanan karşılaşmada deplasmanda konuk olduğu Racing Santander'i 3-0 mağlup ederek hak ettiği galibiyeti elde etti. Böylece kraliyet takımı galibiyet serisini sürdürdü ve lider Barcelona ile arasındaki farkı 3 puana indirerek puan cetvelinde üçüncü sıradaki konumunu sağlamlaştırdı.

 

 

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin