Real Madrid'in deplasmanda konuk olduğu Racing Santander karşısındaki maçı, büyük bir hakem tartışmasına yol açan birçok pozisyona sahne oldu. Bunlardan biri de Tchouameni'ye yapılan bir el teması sonrası ev sahibi takım lehine penaltı verilmesi ve ardından kararın geri alınmasıydı.

75. dakikada hakem Jose Luis Munuera Montero, Racing lehine penaltı verdi; ancak video yardımcı hakem teknolojisinin incelemesinin ardından kararından geri döndü.

Hakem uzmanı Pablo Gonzalez Fuertes, pozisyonu Marca Radyo'daki "Marcador" programında değerlendirerek şunları söyledi: "Sonunda hatasını düzeltti ve penaltıyı vermedi; çünkü topun Tchouameni'ye değdiğini, ardından ondan sekerek koluna çarptığını fark etti."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Topa dokunan Racing oyuncusu olsaydı, oyuncunun penaltıyla cezalandırılması gerekirdi."

Real Madrid, La Liga müsabakaları kapsamında "El Sardinero" stadında oynanan karşılaşmada deplasmanda konuk olduğu Racing Santander'i 3-0 mağlup ederek hak ettiği galibiyeti elde etti. Böylece kraliyet takımı galibiyet serisini sürdürdü ve lider Barcelona ile arasındaki farkı 3 puana indirerek puan cetvelinde üçüncü sıradaki konumunu sağlamlaştırdı.