Teavun Kulübü taraftarları, takımın forveti Faslı Abdürrezzak Hamdallah'a karşı isyanlarını Suudi Roshn Ligi'ndeki Riyad karşılaşması sırasında başlattı.

Teavun bugün cumartesi, Suudi başkentinde Riyad'a konuk oldu ve bu maçla Roshn Ligi'nin on birinci haftasının karşılaşmaları sona erdi.

Suudi gazeteci Nevvaf el-Akil, maçın 65. dakikasında, Riyad takımı Teavun karşısında 1-0 öndeyken yaşanan ilgi çekici bir olayı ortaya çıkardı; bu olayın ikinci kahramanı Hamdallah'tı.

Birinci kahraman ise Teavun Kulübü taraftarlarıydı; kötü performansını gerekçe göstererek, takımın teknik direktörü Sırp Vuk Rašović'ten Faslı oyuncuyu sahadan çıkarmasını isteyen tezahüratlar yaptılar.

Bu durum, Hamdallah'ın maçın ilk yarısında Teavun takımı adına bir gol atmayı başarmasına rağmen yaşandı; ancak hakem, video teknolojisine başvurduktan sonra bu golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

Böylece bu, Faslı forvetin bir hafta içinde "Sükkeri el-Kasım"da yaşadığı ikinci kriz oldu; daha önce Kadisiye'ye karşı oynanan geçen maçta vatandaşı ve takım arkadaşı Eşref el-Mehdevi ile tartışmıştı.

Hamdallah'ın bu sezonun başından bu yana Teavun ile 9 maça çıktığını, bu maçlarda 4 gol atmayı başardığını ve yalnızca bir gol pası verdiğini hatırlatalım.