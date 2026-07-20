"Saha üzerinde benim gibi bir oyuncu olmadığı için şanslı sayılabilir. Orada olsaydım, kafasına bir kafa atardım ve kırmızı kart da görürdüm," diye öfkelendi eski dünya çapında forvet Zlatan Ibrahimovic, FOX Sports’ta televizyon yorumcusu olarak.

Paredes, Pazar günü Albiceleste formasıyla İspanya’ya uzatmalarda 0-1 yenildikleri final maçının ardından çıkan arbede sırasında İspanyol oyuncular Eric Garcia ve Gavi’ye saldırmış ve maç çoktan bitmiş olmasına rağmen bu hareketinden dolayı kırmızı kartla cezalandırılmıştı. Takım arkadaşı Lisandro Martinez daha sonra bu çirkin olayın nasıl meydana geldiğini açıkladı ve Paredes’i savundu.

"Bu, onun açısından son derece profesyonelce olmayan bir davranış," diyen Ibrahimovic, Boca Juniors'tan 32 yaşındaki oyuncuya karşı çok daha az anlayış gösterdi. Bu arada İsveçli oyuncu, Dünya Kupası'ndaki ilk deneyiminin ardından artık televizyon yorumcusu olarak çalışmayacağını da duyurdu: "Bu stüdyoyu sizlerle paylaşmak benim için büyük bir zevkti – işimi gerçekten çok kolaylaştırdınız. Ayrıca FOX’a, Amerika’ya ve kamera arkasında çalışan herkese teşekkür etmek istiyorum. Umarım Amerika da benim kadar keyif almıştır. Bu, stüdyodan vedam. Benim için bu ilk ve son seferdi. Öyleyse: Hepinize hoşça kalın,” diyerek Ibrahimovic kendine özgü tarzıyla veda etti.

Leandro Paredes, Dünya Kupası finalindeki öfke patlaması nedeniyle sert eleştirilere maruz kaldı: “Ne aptal ama”

Ancak Paredes’e geri dönelim: New York/New Jersey’deki final maçında ikinci yarıda oyuna giren Arjantinli milli oyuncu, birkaç uzman tarafından daha sert bir şekilde eleştirildi. "Bu affedilemez. Dürüst olursak, sahada kalmaya hiç hakkı yoktu. O ana kadar yedi, sekiz sert faul yapmıştı," diyerek eski Bundesliga forveti Mladen Petric, SRF'de Paredes'in genel olarak sert oyun tarzına da değindi. Eski Avusturya milli takım oyuncusu Andreas Herzog ise ORF'de "Ne aptal ama" diye haykırdı.

Bir zamanlar Manchester City'de de forma giyen Micah Richards ise BBC'ye şunları söyledi: "Bu utanç verici. Paredes daha iyi bilmeli. Hepimiz bir maçı kaybetmenin nasıl bir şey olduğunu biliriz, ama bu durum gerçekten çok kötü."