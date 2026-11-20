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Bayern Münihli Harry Kane, oyununda Real Madrid efsanesi Karim Benzema ile büyük benzerlikler görüyor ve 2022 Ballon d'Or ödüllü oyuncunun yeteneklerini övüyor.

"Karim inanılmaz bir oyuncu. Ona her zaman büyük hayranlık duydum" diyen Kane, Foot Mercato röportajında, artık 38 yaşında olan santrforun "orta sahaya kadar geriye gelip neredeyse bir 10 numara gibi oynama, oyunu yönlendirme ama aynı zamanda ceza sahasına girmek için ideal anı bulma becerisine" sahip olduğunu söyledi.

Kane, Fransız oyuncunun oyun tarzında kendisiyle pek çok benzerlik görüyor. Ne de olsa Kane de paslaşma oyununa aktif biçimde katılması ve bunun için sık sık geriye gelmesiyle tanınıyor. Bayern'in golcüsü, "Fiziksel açıdan bazı farklı özelliklerimiz var. Ama oyun zekâsı, doğru boşlukları bulma becerisi ve takım arkadaşlarımıza yardım etme isteği söz konusu olduğunda oyunlarımız arasında çok net benzerlikler görüyorum" dedi.

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Kane, Benzema ile kendisinin "gol atmak için sürekli ceza sahasında bulunmak gerekmediğini ikisinin de gösterdiğini" belirtti. Bayern formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 51 maçta tam 61 gol attığı geçen sezonun bunun "en iyi örneği" olduğunu söyledi.

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Karim Benzema, Real Madrid için 350'den fazla gol attı

2022'de Ballon d'Or ödülünü kazanan Benzema, 2009-2023 yılları arasında Real Madrid formasıyla çıktığı 648 resmî maçta 354 gol attı ve İspanyol ekibiyle beş kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak da dâhil olmak üzere birçok başarı elde etti. Bernabeu'daki döneminin ardından eski Fransa millî takım oyuncusu Suudi Arabistan'a giderek önce iki buçuk yıl Al-Ittihad'da oynadı, ardından 2026'nın başında Al-Hilal'e geçti. Burada yarım yıl kaldı ve ağustos sonundan bu yana kulüpsüz . Kariyerine nerede devam edeceği hâlâ belirsiz.

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Kane de 2026'da Ballon d'Or konusunda Benzema'nın izinden gitti. 33 yaşındaki oyuncu, ekim sonunda dünyanın en iyi oyuncusuna verilen ödülü aldı . Kane, "Elbette bir Ballon d'Or daha kazanmayı çok isterim" derken şunu da vurguladı: "Şansı olan başka birçok harika oyuncu da var."

Gelecek yılların favorileri arasında, bu yılki oylamayı dokuzuncu sırada tamamlayan Bayern'den takım arkadaşı Michael Olise de yer alabilir. Kane, "Michael harika bir oyuncu. Hangi özelliklere sahip olduğunu ve sahada neler yapabildiğini her gün antrenmanda görüyoruz" diyerek onu övdü. Kane'e göre Olise, "Münih'e bir Ballon d'Or daha getirebilecek kapasiteye şüphesiz sahip. Bu kesin."

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Harry Kane ve Bayern Münih: Şampiyonlar Ligi "büyük bir hedef"

Bu sezon çıktığı toplam 15 maçta şu ana kadar on gol ve on asiste ulaşan İngiliz oyuncu, lig ve kupadan oluşan ulusal dubleyi yeniden kazanmanın yanı sıra çok özel bir zafer daha hedefliyor. Kane, "Şampiyonlar Ligi benim ve takım için büyük bir hedef" dedi.

Getty Images

Forvete göre Bayern, sezona uluslararası arenada da "bu yıl bizim yılımız olmalı" düşüncesiyle başladı. Kane, "Turları geçmek için belirleyici olan o birkaç küçük yüzde puanlık farkı ortaya çıkarmalı ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Asıl hedefimiz bu" dedi.

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Geçen sezon Kane ve arkadaşları, dramatik bir yarı finalde Şampiyonlar Ligi'ni daha sonra kazanan Paris Saint-Germain'e elenmişti . Bu sezon ilk dört maçından sekiz puan toplayan Bayern, lig aşamasında şu anda 13. sırada. Son 16 turuna doğrudan çıkmak için teknik direktör Vincent Kompany'nin ekibinin ilk sekizde yer alması gerekiyor.

Bunun için gelecek çarşamba OSC Lille deplasmanında alınacak bir galibiyet son derece önemli olacak. Ancak Bayern'i öncesinde Bundesliga mesaisi bekliyor. Cuma akşamı 10. haftanın açılışında 1. FC Köln, Allianz Arena'ya konuk olacak .