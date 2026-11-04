Enzo Maresca, Manchester City'yi bu sezon gollerini atmak için yalnızca Erling Haaland'a güvenmeye devam edemeyeceği konusunda uyardı. Teknik direktör, Brighton karşısında hafta sonu aldıkları can sıkıcı yenilginin ardından Premier League'deki liderliği kaybetmeleri üzerine oyuncularına bu net uyarıyı yaptı.

Reklam

City, Brighton karşısında can sıkıcı bir yenilgi aldı

Maresca, City kadrosuna gol konusunda tamamen Haaland'a bel bağlamamaları gerektiğini söyledi. Norveçli forvet, bu sezon tüm kulvarlarda şimdiden 13 gol attı. Ancak Haaland gol bulamazken City cumartesi günü Brighton'a 1-0 yenildi.

Bu hayal kırıklığı yaratan sonuçla Maresca'nın ekibi Premier League'deki liderliğini kaybetti. Brighton karşısında gol atamamak, kadrodaki olası bir zayıflığı gözler önüne serdi. Maresca şimdi diğer oyuncuların da hücumda sorumluluk alıp katkı vermesini istiyor.

Maresca diğer oyunculardan da gol bekliyor

RB Leipzig ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde konuşan Maresca, takımının hücum hattının performansını değerlendirdi. Teknik direktör, gol yükünün oyuncular arasında paylaşılmasının önemini vurguladı.

„Öte yandan her maçta Erling'e bel bağlayamayız. Diğer oyuncuların da gol atması gerekiyor,“ diyen Maresca, ESPN'in aktardığı açıklamasında şöyle devam etti: „Ama yine de Brighton'a karşı oynadığımız son maçın, bu sezon gol atamadığımız tek maç olduğunu düşünüyorum. Erling sahadaysa elbette bundan memnunuz.“

Reklam Reklam

Haaland, City için kilit isim olmayı sürdürüyor

Diğer oyunculardan da katkı isteyen Maresca, Haaland'ın takım için taşıdığı büyük değerin altını çizdi. Teknik direktör, golcü oyuncunun sahada olmasının her zaman avantaj sağladığını belirtti.

Related Topics

Maresca şöyle dedi: „Elbette Erling sahadayken daha iyi, çünkü gol atacak. Ya da bilirsiniz, her zaman gole yakın.“

City'yi Şampiyonlar Ligi sınavı bekliyor

City, Avrupa'daki maçına odaklanarak hemen toparlanmaya çalışacak. Çarşamba akşamı Almanya'da Leipzig ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Maresca'nın ekibi turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı; Porto'yu ve AEK Atina'yı yenerek önemli galibiyetler aldı.

Reklam

Ancak Maresca'nın ekibi geçen ay Paris Saint-Germain karşısında mağlubiyet yaşadı. Yeniden ivme kazanıp galibiyetlere dönmeyi hedeflerken Leipzig karşısında güçlü bir performans sergilemesi büyük önem taşıyacak.