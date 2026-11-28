Jose Mourinho, Dean Huijsen'in Real Madrid'deki hızlı gelişimini anlattı. İkilinin AS Roma'daki çalışmalarına ve Premier Lig'de alınan zorlu derslere dikkat çeken Mourinho, Antonio Rudiger ile Ibrahima Konate'nin genç stoperi nasıl tamamladığını açıkladı ve Huijsen'i fazla övmekten kaçındığını söyledi.

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Mourinho, Huijsen'in Roma'dan Madrid'e gelişimini anlattı

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Dean Huijsen'in artan olgunluğunu övdü ve genç oyuncunun AS Roma'da birlikte geçirdikleri dönemden bu yana Real Madrid savunmasının merkezinde ne kadar ilerlediğini anlattı. Cumartesi günü Alaves ile oynanacak La Liga maçı öncesinde konuşan Mourinho, İngiltere'deki zorlu dönemin Huijsen'i nasıl geliştirdiğini ve İspanya'da yeniden bir araya geldiklerinde bunun etkilerini nasıl gördüğünü açıkladı.

"Dean, Roma'da benimle birlikteyken çocuktu ve önünde izlemesi gereken bir yol vardı. Premier Lig'in zorlukları onu birçok açıdan geliştirdi. Dışarıdan bakınca geçen sezon iyi bir sezon geçirmediğini düşünüyorum ama beni zaten tanıyor olması gelişimini hızlandırdı" diyen Mourinho, "Şimdi yaşı genç ama çok daha olgun bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

"Ona fazla nazik davranmıyorum"

Huijsen, Dünya Kupası'na gidememesini olumlu karşılamış olsa da Mourinho, savunmacının ayaklarının yere basmasını ve gelişme isteğini korumasını sağlamak için onu bilerek fazla övmediğini vurguladı.

Mourinho, "Çok gelişiyor ve Dünya Kupası'na gidememenin yarattığı hayal kırıklığıyla iyi başa çıktı, bunu olumlu yorumladı" dedi. "Fazla övmüyorum çünkü bu ona zarar verebilir. Teknik direktörü olarak ona yaklaşımım kendisine yardımcı oluyor çünkü ona fazla nazik davranmıyorum."

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Rudiger, Konate ve Huijsen, Madrid'in hücumuna nasıl katkı sağlıyor?

Mourinho, deneyimli savunma partnerleri Antonio Rudiger ve Ibrahima Konate'nin etkisine de dikkat çekerek aralarındaki uyumun Real Madrid'in agresif savunma yapmasına ve hücumlarını sahanın daha ilerisinden başlatmasına nasıl imkân verdiğini anlattı.

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"Rudiger onun için önemli bir takım arkadaşı. Birlikte oynadıklarında Konate'nin oyuncu profili de yardımcı oluyor" dedi. "İyi savunma yapmak, takımın hücumda gelişmesine de yardımcı olmak demek. Geride güven sağladığınızda, savunma çizginizi daha ileride kurduğunuzda daha iyi baskı yapabilir ve savunmacılar bire bir mücadeleleri kazanabilir."

Formda Alaves karşısında yeni bir savunma sınavı

Huijsen ve Real Madrid savunmasını, cumartesi gecesi üç maçtır yenilmeyen, altışar gol atan forvetler Lucas Boye ile eski Madrid forveti Mariano'nun önderlik ettiği Alaves karşısında zorlu bir sınav bekliyor.

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Real Madrid tüm kulvarlarda üst üste 11. galibiyetinin peşindeyken Mourinho, Santiago Bernabeu'da savunmadan bir kez daha üstün bir performans bekleyecek.