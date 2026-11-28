Jose Mourinho, Dean Huijsen'in Real Madrid'deki hızlı gelişimini anlattı ve bunda Roma'da birlikte çalışmalarının ve Premier Lig'de aldığı zorlu derslerin payı olduğunu söyledi. Antonio Rudiger ile Ibrahima Konate'nin genç stoperi nasıl tamamladığını açıklayan Mourinho, Huijsen'i fazla övmekten kaçındığını da itiraf etti.

Reklam

Mourinho, Huijsen'in Roma'dan Madrid'e uzanan gelişimini anlattı

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Dean Huijsen'in giderek artan olgunluğunu övdü ve Real Madrid savunmasının merkezinde oynayan genç futbolcunun AS Roma'da birlikte oldukları dönemden bu yana ne kadar ilerlediğini değerlendirdi. Cumartesi günü Alaves ile oynanacak La Liga maçı öncesinde konuşan Mourinho, İngiltere'deki zorlu dönemin İspanya'da yeniden bir araya gelmelerinden önce Huijsen'i nasıl geliştirdiğini anlattı.

“Dean Roma'da benimle birlikteyken çocuktu ve önünde izlemesi gereken bir yol vardı. Premier Lig'in zorluğu onu birçok yönden geliştirdi. Dışarıdan bakınca geçen sezon iyi bir sezon geçirmediğini düşünüyorum ama beni zaten tanıyor olması gelişiminin hızlanmasına yardımcı oldu” diyen Mourinho, “Şimdi yaşı genç ama çok daha olgun bir oyuncu” ifadelerini kullandı.

IMAGO

“Ona fazla iyi davranmıyorum”

Huijsen'in Dünya Kupası'na gidememesine olumlu tepki vermesine rağmen Mourinho, savunmacının ayaklarının yere basmasını ve gelişme isteğini korumasını sağlamak için onu bilinçli olarak fazla övmediğini vurguladı.

“Çok gelişiyor ve Dünya Kupası'na gidememenin yarattığı hayal kırıklığıyla iyi başa çıktı, bunu olumlu değerlendirdi” diyen Mourinho, “Fazla övmüyorum çünkü bu ona zarar verebilir. Teknik direktörü olarak ona yaklaşımım yardımcı oluyor çünkü ona fazla iyi davranmıyorum” diye konuştu.

Reklam Reklam

Rudiger, Konate ve Huijsen, Madrid'in hücumuna nasıl katkı sağlıyor?

Mourinho, deneyimli savunma partnerleri Antonio Rudiger ve Ibrahima Konate'nin etkisine de dikkat çekerek aralarındaki uyumun Real Madrid'in agresif savunma yapmasına ve hücumları sahanın daha ileri bölgelerinden başlatmasına nasıl imkân verdiğini anlattı.

Related Topics

Gelecek maçlar RMA La Liga 15:00 ALA

“Rudiger onun için önemli bir takım arkadaşı. Birlikte oynadıklarında Konate'nin oyuncu profili de ona yardımcı oluyor” diyen Mourinho, sözlerini şöyle sürdürdü: “İyi savunma yapmak, takımın hücumda gelişmesine de yardımcı olmak demek. Savunmada güvenliğiniz olduğunda savunma çizgisini daha önde kurabilir, daha iyi pres yapabilirsiniz ve savunmacılar bire bir mücadeleleri kazanır.”

Formda Alaves karşısında bir başka savunma sınavı

Huijsen ve Real Madrid savunması, cumartesi gecesi üç maçtır yenilmeyen, altışar gol atan forvetler Lucas Boye ve Real Madrid'in eski forveti Mariano'nun önderlik ettiği Alaves karşısında zorlu bir sınav verecek.

Reklam

Real Madrid tüm kulvarlarda üst üste 11. galibiyetini hedeflerken Mourinho, Santiago Bernabeu'da savunmadan bir kez daha güven veren bir performans isteyecek.