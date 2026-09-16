Teknik direktör Vincent Kompany de kulübe yaklaşık üç yıl daha bağlı. Freund, 2023 yazında, burada sportif yönetimde 17 yılı aşkın süre görev yaptıktan sonra RB Salzburg'dan Münih'e gelmişti.

Almanya'nın rekortmen şampiyonu için "gönül meselesi" ifadesini kullandı. Birlikte çıkılan "heyecan verici yolculukta" "daha yapacak çok şeyleri" olduğunu söyleyen Freund, "FC Bayern'i taraftarlarımızın ve hepimizin görmek istediği yerde, yani en, en tepede tutmak için burada birlikte tekrar tekrar yeni ivmeler kazandırmak son derece tatmin edici" dedi.

Kulüp patronu Dreesen, Freund'un "aldığımız tüm sportif kararlarda merkezi bir rolü" olduğunu söyledi. Dreesen, son yıllardaki başarıların "onun mükemmel çalışmalarının da bir payı" olduğunu belirtirken, ayrıca Freund'un teknik direktör Kompany ile "mükemmel bir iletişim" yürüttüğünü, "takıma yakın olduğunu ve aynı zamanda tüm sportif alanı göz önünde bulundurduğunu" ifade etti. Dreesen, Freund'un "kendisine duyulan beklentileri fazlasıyla karşıladığını" vurgulayarak övdü.

FC Bayern Münih'te Max Eberl ile Christoph Freund arasındaki ilişki nasıl?

Sportif patron Eberl, Freund'u "ekibimizin değerli bir parçası, profesyonellerden teknik ekibe ve FC Bayern Kampüsü'ne kadar sportif alanda önemli bir başvuru noktası" olarak nitelendirdi. Onunla ilişkisi hakkında ise, "Günlük işlerde birbirimizi tamamlıyoruz, iş birliği keyif veriyor ve her zaman FC Bayern'i sürekli ileri taşımaya yönelik ortak hedefe odaklanıyor" dedi.

Geçmişte Freund ile Eberl arasındaki ilişki her zaman mükemmel olarak tanımlanmıyordu. Ancak ikili, rekortmen şampiyonun iyiliği için aralarındaki sorunları aşmış gibi görünüyor.