Kompany'nin Cuma günü fenalaşmasının ardından Freiburg deplasmanında 3-1 kazanılan maçta kulübede onun yerine görev yapan Danks, maçın bitiş düdüğünden hemen sonra Belçikalı teknik adamın kendisine ulaştığını DAZN mikrofonuna açıkladı: "Vinnie bana çoktan bir WhatsApp mesajı gönderip 'İyi iş çıkardın' dedi. Mutlu."

Danks, kendisine teşekkür ettiğini ancak başantrenöre talimatlara uymasını da hatırlattığını söyledi: "Ben de sadece 'Süper, ama şimdi dinlen' diye yanıt verdim. Ona bir öpücük emojisi de gönderdim. Umarım dinlenmeye devam eder."

Almanya'nın rekor şampiyonunun yöneticileri, Kompany'nin Cuma günü yaşadığı fenalaşmanın ardından hastanede iyileşirken şu sıralar futbolla mümkün olduğunca az ilgilenmesini istiyor. Max Eberl'e göre "maçtan önce hiçbirimiz onunla telefonda konuşmadık veya yazışmadık".

"Ona ihtiyaç duyduğu tüm zaman tanınacak": Eberl, Kompany konusunda sabır istedi

Danks ise maç öncesinde Belçikalı teknik adamın durumunun artık daha iyi olduğunu belirtmişti: "Şu an aldığımız bilgiler çok olumlu. Durumu stabil, kendini iyi hissediyor. Biraz daha iyi. Tetkikler devam ediyor ama ilk bilgiler çok olumlu."

Gelecek maçlar FCB DFB Kupası 15:45 FCM

Ancak kısa sürede dönmesi beklenmiyor. Eberl bunu kısa süre önce açıkça ifade etmişti: "Günlerden değil, haftalardan söz edeceğiz. Hepimiz bunun farkında olmalıyız."

Eberl, Freiburg'daki maçın ardından da iyileşme sürecinin zaman alabileceğini bir kez daha vurguladı. Ancak FCB, Kompany'ye baskı yapmayacak: "Gerçekten iyileşmesi için ihtiyaç duyduğu tüm zaman ona tanınacak. İyileştiğinde de tamamen sağlığına kavuşması için büyük olasılıkla bir hafta daha verilecek" diye güvence verdi. FCB teknik direktörünün çalışma disiplinini düşünerek bir endişesini de dile getirdi: "Umarım bunu kabul eder."

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"Henüz kesinleşmedi": FCB teknik direktörü Kompany'ye henüz tanı konmadı

Eberl'e göre artık baş ağrısı çekmeyen Kompany şu anda "kapsamlı bir şekilde tetkik ediliyor". Kesin bir tanı olup olmadığı sorulduğunda Eberl, "Henüz kesinleşmedi" yanıtını verdi. Yine de 53 yaşındaki yönetici şu konuda oldukça emin: "Bu maçlar ve galibiyetler onun için en iyi ilaç!"

Sportif direktör, Bayern'in yaşadığı şoku atlatıp Freiburg'da zorlu deplasman galibiyetini mücadele ederek ve iyi oynayarak kazanmasından da çok etkilendi: "Takım olarak başardığımız şey, futbolcuların ve liderlerini kaybeden teknik ekibin ortaya koyduğu performans gerçekten olağanüstü. Bu, üç puandan çok daha büyük bir galibiyet."

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Kupa maçı ve BVB ile büyük karşılaşma öncesi: Eberl'in Bayern'le ilgili tek endişesi var

FCB, aldığı üç puanla Bundesliga'daki liderliğini sürdürdü. Almanya'nın rekor şampiyonu, yedi hafta sonunda 17 puana ulaştı. Münih ekibi, daha iyi averajı sayesinde kendisiyle aynı puandaki BVB'nin önünde yer alıyor. FCB, Çarşamba günü Almanya Kupası'nda 1. FC Magdeburg ile karşılaşacak, Cumartesi akşamı ise ligde Borussia Dortmund ile kritik maça çıkacak.

Eberl'e göre Bayern, Freiburg'daki performansını tekrarlarsa pek bir şeyin ters gitmemesi gerekiyor. Tek isteği, bundan sonraki maçların sonucunun daha erken belirlenmesi: "Takım, 80 dakika boyunca deplasmanda neredeyse kusursuz bir maç oynadı. Eksik olan tek şey üçüncü golü atmamızdı. Atamayınca yeniden zor duruma düşüyorsun."

Ancak o özel akşamda bu, onun için ikinci plandaydı: "Bu maçın anlatılacak çok yönü var ve büyük bir galibiyet."



