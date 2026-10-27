"Ona bir daha kaybeden demeyin": Yıllarca süren alaylardan sonra dünya Harry Kane'in önünde eğiliyor

Dünya basını, İngiliz Harry Kane'in 2026 yılı Ballon d'Or ödülüne uzanmasını coşkuyla karşıladı. Bayern Münih ve İngiltere Milli Takımı ile olağanüstü bir sezon geçiren Kane, 33 yaşında futbolun en prestijli bireysel ödülünü kazanarak kupa kazanmadaki gecikmesi nedeniyle kendisini yıllarca takip eden eleştirilere son verdi.

Uluslararası medya, Bayern Münih forvetinin kırdığı rekorların yanı sıra zirveye uzanan uzun yolculuğuna da dikkat çekerek, bu zaferin uzun süre yetenekleri küçümsenen bir oyuncunun zaferini temsil ettiğini belirtti. Kane, oyunun büyükleri arasında kendine yer edinmeden önce bu yolu kat etti ve Ballon d'Or'u 25 yıl aradan sonra yeniden İngiltere'ye getirdi.

"Kral Harry"

Fransız "L'Équipe" gazetesi Kane'i "Kral Harry" olarak tanımladı ve İngiltere Milli Takımı kaptanının bireysel ve takım düzeyinde olağanüstü bir sezonun ardından 33 yaşında ödüle uzandığını belirtti.

Gazete, Kane'in 65 maçta 73 gol kaydetmesini ve Bayern Münih'in başarılarına katkısını, ayrıca İngiltere Milli Takımı'nı Dünya Kupası'nda üçüncülüğe taşımasını öne çıkardı. Kane ayrıca sırasıyla üçüncü ve dördüncü sırada yer alan Fransız Kylian Mbappé ve İspanyol Lamine Yamal'ı geride bıraktı.

Gazetenin başlıklarından biri net bir mesaj taşıyordu: "Ona bir daha kaybeden demeyin." Bu, İngiliz forvetin uzun yıllar boyunca kariyerinde kupa olmaması nedeniyle maruz kaldığı eleştirilere bir göndermeydi.

"L'Équipe" basılı sayısında ayrıca İspanyol Alexia Putellas'ın kariyerinde üçüncü kez Ballon d'Or'a uzanmasına da yer verdi.

"Sıradan bir yıldız"

İtalyan "La Gazzetta dello Sport" gazetesi ise Kane'in hayalini gerçekleştirmeye giden yolculuğuna odaklandı ve 33 yaşında, doğum yeri Londra'da Ballon d'Or kazanmasının kariyerinde olağanüstü bir an olduğunu belirtti.

Gazete, törenin Paris'ten İngiltere'nin başkentine taşınmasının İngiliz forvetin taç giymesine özel bir anlam kattığını değerlendirdi ve bu başarıyı birinci sayfa manşetiyle kutladı: "Kane: Yeni kral İngiliz."

"Kral Kane: Dünyanın kralı"

Alman "Bild" gazetesi, Bayern Münih forvetinin taç giymesini coşkuyla karşıladı ve ödülü Matthias Sammer'in kazanmasından yaklaşık 3 on yıl sonra yeniden Alman Ligi'ne getirdiğini değerlendirdi.

Gazete, Kane'in şu sözlerini aktardı: "Bayern Münih için oynamak büyük bir onur." Kane ayrıca şunları ekledi: "Kupayı Bayern Münih'e geri getirdiğim için mutluyum."

İngiliz forvet ayrıca töreni hastaneden takip eden teknik direktörü Vincent Kompany'ye de bir mesaj göndererek şunları söyledi: "Bunu hastaneden izliyorsun ama umarım bu sana biraz enerji verir."

"İngiliz yıldız"

İngiliz "Daily Mirror" gazetesi, Kane'in Bayern Münih ile geçirdiği olağanüstü sezona dikkat çekerek, geçen sezon Alman takımıyla 51 maçta 61 gol kaydettiğini ve Alman Ligi ile Almanya Kupası şampiyonluklarına katkıda bulunduğunu belirtti.

Gazete, bu rakamların İngiliz forveti ödülün en önemli adaylarından biri haline getirdiğini ve ardından kariyerinde ilk kez bu ödüle uzandığını değerlendirdi.

Evet, o yapabilir

"The Sun" gazetesi, Kane'in taç giymesinin olağanüstü gol başarılarının bir takdiri olduğunu ve böylece 25 yıl aradan sonra Ballon d'Or kazanan ilk İngiliz oyuncu olduğunu vurguladı.

Gazete, Mbappé ve Yamal'ın ödül için yarışan en önemli isimler arasında yer almasıyla birlikte, yarışta karşılaştığı rekabetin gücüne işaret etti.

"Azimli bir golcünün taç giymesi"

Fransız "Le Parisien" gazetesi, yetenekleri uzun süre yalnızca gol atmayı iyi bilen bir forvet olmaya indirgenen ve potansiyeli yeterince takdir edilmeyen Kane'in kariyerindeki büyük dönüşüme odaklandı.

Gazete, oyuncunun Bayern Münih'e transferinin ve kendini yeniden keşfetmesinin ardından dünya futbolunun zirvesine ulaştığını ve doğduğu bölge olan Walthamstow'a yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta 2026 yılı Ballon d'Or'una uzandığını belirtti.

İngiliz kuraklığının sonu

İngiliz "The Guardian" gazetesi, Kane'in kazanmasının 25 yıl süren bir İngiliz bekleyişinin sonunu temsil ettiğini değerlendirerek, ödülün Avrupa Altın Ayakkabı'yı kazandığı, Bayern Münih'in Alman Ligi şampiyonluğuna katkıda bulunduğu ve ülkesinin milli takımıyla Dünya Kupası'nda üst düzey performanslar sergilediği bir sezonun ödülü olarak geldiğini belirtti.

Gazete ayrıca oyuncunun alçakgönüllülüğünü övgüyle anarak, kişiliğinin ve başarıya yaklaşım biçiminin saha içindeki ve dışındaki başarısının değerine katkı sağladığını değerlendirdi.

Kane'den daha fazla gol atan tek isim Messi

Portekiz "A Bola" gazetesi, İngiliz forvetin gol rakamlarına dikkat çekerek, yeteneğinin ve azminin, büyük kupalarına uzanmak için 30 yaşını geçmeyi beklemesinin ardından nihayet ödülle meyvesini verdiğini belirtti.

Gazete, Kane'in sezon boyunca 73 gol kaydederek Cristiano Ronaldo'nun tek bir sezonda yaptığı 69 gollük rakamı geride bıraktığını, en yüksek rakamın ise hâlâ Lionel Messi'ye ait olduğunu ifade etti.

Kısa süre öncesine kadar onunla alay ediyorlardı

Brezilyalı "O Globo" gazetesi ise uzun yıllar boyunca kupa kazanmadaki başarısızlığı nedeniyle alay konusu olan, ancak Bayern Münih'e transferinin ardından imajı değişen Kane'in kariyerindeki ironiye odaklandı.

Gazete, oyuncunun bekleyiş dönemini sona erdirdiğini ve Alman kulübüyle Alman Ligi, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası gibi kupalar kazandığını, ardından 65 maçta 73 gol kaydettiği olağanüstü bir gol sezonuna dayanarak Ballon d'Or'a uzandığını belirtti.