Portekiz Milli Takımı'nın artık yıldızı ve kaptanı Cristiano Ronaldo'ya ihtiyaç duymadığı, hatta birçok kişinin "Avrupa'nın Brezilyası"nın koridorlarını sarsan krizin ardından oynanan ilk maçta gördüğü üzere onsuz daha iyi olduğu görülüyor.

Ronaldo, Avrupa Uluslar Ligi'nin ikinci haftasındaki Norveç maçında forma giymemesi nedeniyle teknik direktörü Jorge Jesus'la yaşadığı anlaşmazlığın ardından, önceki gün çarşamba günü Portekiz Milli Takımı'nın Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki kampından ayrılmıştı.

Ronaldo'nun ayrılmasının ardından oynanan ilk maçta Portekiz Milli Takımı, dün perşembe günü Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda, Avrupa turnuvasının grup aşamasının üçüncü haftasında Danimarka'yı 4-2 mağlup ederek farklı bir galibiyet elde etti.

Bu, Portekiz Milli Takımı'nın tam 18 yıl aradan sonra Ronaldo'nun forma giymediği bir deplasman maçında ilk kez 4 gol attığı maç oldu; daha açık ifadeyle bunu en son Eylül 2008'de Malta karşısında yapmıştı.

İngiliz "The Sun" gazetesi, "Avrupa Şampiyonası'nı kazanma mucizesini" ("Euro 2016") gerçekleştirdikten bir yıl sonra, 2017'den bu yana "Madeira Füzesi"nin varlığında Portekiz Milli Takımı'nın rakamlarındaki gerilemeyi ortaya koyan çarpıcı bir istatistik açıkladı.

O tarihten bu yana Portekiz Milli Takımı 126 maç oynadı; bunların 98'ini Ronaldo'nun forma giydiği maçlarda yüzde 63'ünü kazandı, 28'ini ise onun oynamadığı maçlarda yüzde 64'ünü kazandı.

Ancak en dikkat çekici rakam gol kayıtlarıyla ilgili; Portekiz Milli Takımı, Ronaldo'nun forma giydiği 98 maçta maç başına 2,1 gol ortalamasıyla 210 gol attı ki bu yüksek bir oran gibi görünüyor.

Fakat daha büyük rakam "Madeira Füzesi"nin yokluğunda geldi; Portekiz Milli Takımı 28 maçta maç başına 2,7 gol ortalamasıyla 75 gol attı; bu da bir numaralı yıldızın yokluğuna rağmen olağanüstü bir hücum gücünü ortaya koyuyor.

Gazete bu farkı, Ronaldo'nun forma giydiği maçların doğasıyla açıkladı; Ronaldo, fazla fırsatın doğmadığı güçlü maçlarda sahada yer alırken, gol atmanın daha kolay olduğu daha zayıf milli takımlar karşısında dinlendiriliyor.

Ancak "The Sun" aynı zamanda, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao, Gonçalo Ramos, Joao Felix ve rahmetli Diogo Jota gibi oyuncuların varlığıyla, Portekiz Milli Takımı'nın bu yıllar boyunca sahip olduğu hücum çeşitliliğine de odaklandı.

Bu hücum çeşitliliği Ronaldo'nun yokluğunda daha fazla öne çıkıyor; özellikle de oyuncular karar alırken daha rahat hissediyorlar, gol atmakla görevli tek bir kişiye topu hazırlamak gibi belirli bir karar vermek zorunda kalmıyorlar.

Bu analizlerin gerçekliğinin, Portekiz Milli Takımı'nın büyük ihtimalle Cristiano Ronaldo olmadan oynanacak olan önümüzdeki maçlarında ortaya çıkması bekleniyor; zira oyuncu "Avrupa'nın Brezilyası"ndan tamamen ayrılma kararı aldı.

Portekiz Milli Takımı şu anda, Avrupa Uluslar Ligi'nin grup aşamasının dördüncü haftasında yarından sonraki gün pazar günü Norveç'e karşı oynanacak kritik bir maça hazırlanıyor; yarı finale yükselebilmek için galibiyete ihtiyacı var.

Portekiz Milli Takımı, Galler, Norveç ve Danimarka karşısında aldığı 3 galibiyetten topladığı 9 puanla Dördüncü Grup'un lideri konumunda; üç milli takımın tamamına tam 6 puan fark atmış durumda.