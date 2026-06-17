Ön kura çekimi tamamlandı: Ajax, Conference League’de eski bir rakibiyle karşılaşabilir

Ajax, Çarşamba günü Conference League’in ikinci ön eleme turu kura çekimi için kura kutusuna girecek. Sabah saatlerinde bir ön kura çekimi gerçekleştirildi; bunun sonucunda yedi olası rakip kaldı.

Hollanda'nın rekor şampiyonu, ana turnuvaya katılabilmek için üç çift maçlık seriyi geçmek zorunda.

Saat 15:00'ü biraz geçtikten sonra Ajax, ilk engeli aşmak için kiminle karşılaşacağını öğrenecek. Ön kura çekimi sayesinde potansiyel rakiplerin listesi oldukça daraldı.

Ajax, kura çekiminde “seribaşı” statüsünde olacak ve “seribaşı olmayan” bir takımla eşleştirilecek.

Ön kura çekimi sonucunda geriye beş seçenek kaldı: Vikingur - Stjarnan maçının galibi, GAIS, FK Vojvodina - Ferencváros maçının mağlubu, Shelbourne FC veya KF Dukagjini.

Shelbourne'da Gouda'lı kaleci Wessel Speel forma giyiyor. Stjarnan'da eski Ajax oyuncusu Damil Dankerlui forma giyerken, Elton Acolatse ise şu anda Ferencváros'ta oynuyor.

Ajax, Avrupa macerasına 23 Temmuz’da başlayacak. İkinci ön eleme turu, o gün ve tam bir hafta sonra oynanacak.