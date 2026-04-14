On kez Hollanda milli takımında forma giyen oyuncu, Premier League'in zirvesine doğru bir adım atmaya hazırlanıyor

Jan Paul van Hecke, Brighton & Hove Albion'dan ayrılacak. 2027 ortasına kadar süren sözleşmesini uzatmayacak olan savunma oyuncusu, takımdan ayrılmaya kararlı.

Brighton, Van Hecke'nin sözleşmesini yeniden müzakere etmeyi planlıyordu, ancak Voetbal International'a göre defans oyuncusu geçen yaz bu görüşmeleri durdurmuştu.

Brighton, Van Hecke'ye yeni ve çok daha iyi şartlar içeren bir sözleşme imzalatmak için çeşitli girişimlerde bulundu. Ancak savunma oyuncusu tüm girişimlerde tavrını değiştirmedi, bu nedenle 25 yaşındaki oyuncunun kulüpteki son aylarını geçirdiği görülüyor.

Premier League'in şu anki dokuz numarası, defans oyuncusundan bir şeyler elde etmek istiyorsa transfer konusunda işbirliği yapmak zorunda kalacak.

Zeeuw'lu oyuncunun şu anki transfer değeri 35 milyon euro. Van Hecke'nin transferi durumunda NAC da bundan faydalanacak; zira kulüp 2020'de %7,5 gibi önemli bir yeniden satış payı anlaşması yapmıştı.

Premier Lig'in üst düzey kulüpleri daha önce de Van Hecke ile ilgilenmişti. Chelsea, Newcastle United ve Tottenham Hotspur, Hollanda milli takım oyuncusunun hizmetlerine ilgi göstermişti.

Spurs'ta menajer Roberto de Zerbi ile yeniden bir araya gelmesi söz konusu olsa da, takımın hayal kırıklığı yaratan sportif durumu nedeniyle Londra'ya transfer olması son derece olası görünmüyor. Defans oyuncusu mükemmel bir sezon geçiriyor, bu nedenle bir İngiliz üst düzey kulübü tarafından transfer edilmesi sadece an meselesi gibi görünüyor.