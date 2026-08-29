Ön çapraz bağ sakatlığı Körfez sahalarında bir Faslı yıldızı vurdu

Katar ekibi Al Shamal, bugün cumartesi günü, Faslı oyuncusu Mohamed Rabie Hrimat'ın ön çapraz bağlarında kopma yaşadığını açıkladı.

Hrimat, Katar Ligi'nin ikinci haftasında Al Shamal'ın Al Gharafa ile oynadığı ve Al Shamal'ın 3-1 kazanmasıyla sonuçlanan karşılaşmada sakatlandı.

Al Shamal, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, tıbbi tetkiklerin Hrimat'ın ön çapraz bağlarında kopma olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Katar kulübü açıklamasında şunları ekledi: "Faslı oyuncu bir cerrahi operasyon geçirecek ve ardından sahalara dönüş tarihi belirlenecek."

32 yaşındaki Hrimat, bu yılki yaz transfer döneminde Al Jaish'ten ayrılarak Al Shamal'a katılmıştı; Faslı oyuncunun Katar kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yazına kadar sürüyor.

Hrimat, Fas'ın Katar'da düzenlenen 2025 Arap Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmasıyla sonuçlanan turnuvada milli takımla gösterdiği performansın ardından büyük dikkat çekmişti.

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