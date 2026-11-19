Ufukta büyük bir futbol sürprizi belirdi. Bu sürpriz, Arap taraftarlara önümüzdeki aylarda dünya futbolunun devlerinden Barcelona'yı sıra dışı bir karşılaşmada izleme fırsatı sunabilir.

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Kuveyt Futbol Federasyonu Başkanı Şeyh Ahmed el-Yusuf, Kuveyt Milli Takımı ile Katalan ekibini önümüzdeki şubat ayında ülkenin ulusal bayram kutlamalarıyla eş zamanlı olarak karşı karşıya getirecek bir hazırlık maçı için Barcelona yönetimiyle ön anlaşma sağlandığını açıkladı. El-Yusuf, karşılaşmanın oynanmasının İspanyol kulübünün koşullarına ve önerilen tarihte Kuveyt'e gelip gelemeyeceğine bağlı olduğunu belirtti.

Kuveyt'te yayımlanan "Al Anba" gazetesinin haberine göre el-Yusuf, anlaşmanın Barcelona Başkan Yardımcısı Rafael Yuste'yi 19 Kasım 2026 Perşembe akşamı makamında ağırlamasının ardından sağlandığını açıkladı. Görüşmede, merakla beklenen maça ilişkin düzenlemeler ele alındı.

Bu adım, Kuveyt futbolu için ayrı bir önem taşıyor. Bunun nedeni yalnızca Barcelona'nın büyük taraftar değeri değil; görüşmelerin kesin bir anlaşmaya dönüşmesi ve maçın gerçekten oynanması halinde milli takıma sağlayabileceği pazarlama, medya ve sportif kazanımlar da bu önemi artırıyor.

Barcelona şubatta Kuveyt'te mi?

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Maçın oynanması halinde, Barcelona'nın Körfez bölgesindeki büyük popülaritesi ve genellikle dünya futbolunun en öne çıkan yıldızlarını kadrosunda barındıran İspanyol kulübünün temsil ettiği sportif ve tarihi değer göz önünde bulundurulduğunda, karşılaşmanın taraftarlardan büyük ilgi görmesi bekleniyor.

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Şubat ayının seçilmesi, Kuveyt'teki iki önemli ulusal günle örtüşüyor. Ülke, 1961'deki bağımsızlığın anısına 25 Şubat'ta Ulusal Bayram'ı kutlarken, 26 Şubat da Kurtuluş Bayramı'nın yıl dönümüne denk geliyor. Bu dönemde genellikle çeşitli halk ve spor etkinlikleri ile kutlamalar düzenleniyor.

Bu büyüklükte bir maçın düzenlenmesi, ulusal kutlamalara sportif bir boyut katabilir. Özellikle Barcelona çapında bir takımla karşılaşmak, Kuveyt Futbol Federasyonu'na uluslararası medyanın ilgisini çekme ve tribünlerdeki seyirci sayısını artırma fırsatı sunarken, büyük Avrupa kulüplerini ağırlamaya yönelik organizasyon ve pazarlama deneyiminden yararlanma imkânı da sağlıyor.

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Jaber Al-Ahmad Stadyumu büyük günü bekliyor

Kuveyt Futbol Federasyonu Başkanı'nın açıkladığına göre, karşılaşmaya ev sahipliği yapması için öne çıkan aday Jaber Al-Ahmad Uluslararası Stadyumu. Bu stat, Kuveyt Milli Takımı'nın maçlarına ve ülkedeki pek çok büyük futbol organizasyonuna ev sahipliği yapan ana stadyum konumunda.

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Maçın bu stadyumda oynanması ayrı bir önem taşıyor. Zira bu, Körfez ülkelerinin spor federasyonlarının büyük hazırlık maçlarını liglerinin ve milli takımlarının uluslararası arenadaki konumunu güçlendirmek için değerlendirmeye çalıştığı bir dönemde, Barcelona gibi dünya çapında bir kulübe Kuveyt'in spor tesislerini tanıtma fırsatı olacak.

Barcelona ise yerel ve kıtasal kupalarla dolu bir tarihe sahip ve dünyanın en popüler kulüplerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu da Katalan ekibini Kuveyt'te ağırlamayı bir hazırlık maçının sınırlarını aşan, büyük bir taraftar ve pazarlama etkinliğine dönüştürüyor.

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Bununla birlikte, maçın oynanacağına dair kesin resmi duyuru henüz yapılmadı. Ahmed el-Yusuf, anlaşmanın hayata geçirilmesini Barcelona'nın koşullarına ve kulüp kafilesinin önümüzdeki şubat ayında Kuveyt'e gelip gelemeyeceğine bağladı.

Dolayısıyla Kuveytli taraftarlar, müzakerelerdeki bir sonraki adımı ve Katalan kulübünün bu karşılaşmayı programına dahil edip edemeyeceğini bekliyor. Böylece fikir, ulusal bayram kutlamaları sırasında Kuveyt Milli Takımı'nı Avrupa futbolunun devlerinden biriyle buluşturacak, resmi olarak duyurulmuş bir maça dönüşebilecek.