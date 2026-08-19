Dr. Becker bir dönem Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi’ne bağlı üniversite hastanesinin nöroloji kliniğinde çalıştı ve şu anda "Neurozentrum München Schwabing" adlı merkezin sahibi.

Dr. Becker, cumartesi günü RB Leipzig’e karşı oynanan hazırlık maçında Jamal Musiala’nın yere yığılmasının görüntülerini gördüğünüzde ilk uzaktan teşhisiniz ne oldu?

Dr. Regina Becker: Bu kadar ani gerçekleştiği ve sonrasında da görünüşe göre hızla toparlandığı için, bir nörolog olarak aklıma hemen epileptik nöbet geldi.

Salı günü 1. FC Heidenheim karşısında yaşadığı ikinci çöküşün ardından Musiala bu tahmini doğruladı. Herkese açık bir açıklamasında, neden olarak "nörolojik bir işlev bozukluğuna dayanan, geçici olarak kısa süreli ortaya çıkan absanslar" ifadesini kullandı. Tam olarak orada ne oluyor?

Dr. Becker: Absans epilepsisi, bilinci kontrol eden ara beyin olan talamusta ortaya çıkar. Burada bir işlev bozukluğu olan kişi bazen durup dururken artık iletişim kurulamaz hale gelir. Beyin olağanüstü bir duruma girer, nöronlar kontrolsüz şekilde ateşlenir ve talamus ile şeyleri bilinçli olarak algıladığımız serebral korteks arasındaki iletişim kesilir. Hasta artık kendi çevresini algılamaz, boş boş bakar ya da Musiala’nın durumunda olduğu gibi yere bile düşebilir. Dışarıdan bakanlara hasta çoğu zaman adeta donup kalmış gibi görünür.

Hasta böyle bir olayı kendisi nasıl yaşar?

Dr. Becker: Hastaların çoğu öncesinde hiçbir şey sezmez. Birdenbire gelir, tepki verme şansları olmaz. Bazen nöbetin kendisini bile fark etmezler. Sonrasında sanki hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ederler.

Eğer bu kadar aniden ortaya çıkıyorsa, Musiala’nın penaltı atmak üzereyken koşusuna başlayıp bir anda yere yığılması da mümkün olabilir mi?

Dr. Becker: Evet, bu düşünülebilir.

Musiala’nın şimdiye kadar maçlar sırasında yaşadığı iki çöküşte de hemen oyundan alındı. Bu, tıbbi açıdan kesin olarak gerekli mi?

Dr. Becker: Aslında hastanın kalp-damar sistemiyle ilgili bir sorunu yok, organlar normal çalışıyor. Buna rağmen profesyonel sporda sorumluluk ve gözetim gerekçeleriyle oyuna devam etmesi mümkün değil. Özellikle sıcaklık ve hiperventilasyon gibi faktörler, kendisi nöbetten sonra hızla yeniden iyi duruma gelse bile, başka nöbetleri tetikleyebilir.

"Absans epilepsisine karşı umut vadeden ilaçlar var"

Musiala 23 yaşında, bugüne kadar bu sorunlar bilinmiyordu. Bunlar bir anda nereden çıktı?

Dr. Becker: Normalde bu epilepsi türü 4 ila 10 yaş arasında ortaya çıkar. Ancak juvenil absans epilepsisi gibi, hastalığın daha sonra ortaya çıktığı formlar da vardır. 23 yaş, teşhis için her hâlükârda geç bir yaş. Ama elbette bunun daha önce de kendisinde görülüp görülmediğini, şimdi sadece sıklaşıp ilk kez kamuoyu önünde yaşanıp yaşanmadığını bilmiyoruz.

Ani bir artış neye bağlı olabilir?

Dr. Becker: Genetik bir yatkınlık söz konusuysa, yüksek sıcaklıklar, susuz kalma veya stres gibi çevresel faktörler nöbet sıklığının artmasına, hatta ilk nöbetin ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir.

Musiala yaklaşık bir yıl önce fibula kırığı yaşamıştı. Vücudun bambaşka bir bölgesindeki bu çok ağır sakatlık rol oynamış olabilir mi?

Dr. Becker: Hayır, bunun birbiriyle ilgisi yok.

Kendisi açıklamasında hastalığının "iyi tedavi edilebilir" olduğunu yazıyor. Bu doğru mu?

Dr. Becker: Evet, absans epilepsisine karşı oldukça umut vadeden ilaçlar var. Hastaların çoğu bunlar sayesinde tamamen nöbetsiz hale geliyor.

Tedavi tam olarak nasıl ilerliyor?

Dr. Becker: Hastalara, nöronların kontrolsüz ateşlenmesini önlemeyi ve epileptik nöbetleri baskılamayı amaçlayan, nöbet baskılayıcı ilaçlar verilir. İlaçlar her gün koruyucu amaçla alınır ve iki ila üç hafta içinde kanda gerekli düzeyi oluşturur. Bu süre içinde, düzeyin nasıl geliştiğini ve dozu ayarlamak gerekip gerekmediğini görmek için düzenli kontroller yapılır. Gerekli düzeye ulaşıldığında, normalde sonraki nöbetlere karşı yeterli koruma sağlanmış olur.

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Jamal Musiala hangi tedaviyi görüyor? "Tercih edilen ilaç ethosuximid"

İlaçların ne kadar süre kullanılması gerekir?

Dr. Becker: İlaçlar sayesinde kısa sürede nöbetsiz kalınsa bile, bunlar aylarca ya da yıllarca kullanılır. Bu epilepsi türünden muzdarip çocuklarda, yetişkinlikte ilaçsız da nöbetsiz kalma ihtimali vardır. Hastalık daha sonra ortaya çıkarsa, ömür boyu tedavi gerekli olabilir. Bu yüzden bu soruya genel geçer bir yanıt verilemez, bu kişiden kişiye değişir.

İlaçların yan etkileri var mı?

Dr. Becker: Tercih edilen ilaç ethosuximiddir. Bu, temelde çok iyi tolere edilen bir ilaçtır, ancak baş ağrısı ve yorgunluğa yol açabilir. Yine çok etkili olan valproik asit ise kilo artışı, saç dökülmesi veya uyku hali gibi daha güçlü yan etkilere sahip olabilir. Hangi ilacın en uygun olduğunu kişiye özel olarak denemek gerekir. Hastaların çoğu her iki ilacı da iyi tolere eder.

Kısa ya da uzun vadede Musiala’nın profesyonel kariyerini sürdürmesine karşı çıkan herhangi bir şey var mı?

Dr. Becker: Hayır, bu epilepsi türünde onun kariyerinin devamı konusunda endişe duymuyorum. Ancak şimdi muhtemelen başlayacak olan ilaç tedavisinin ayarlanma sürecinde, vücuduna uyum sağlama şansı vermek için biraz tempoyu düşürmesi gerekecek.

Musiala son yıllarda düzenli olarak nöroatletik antrenmanlar yaptı ve bundan kamuoyu önünde övgüyle söz etti. Sorunlarının farkında olup bununla karşı koymaya çalışmış olması mümkün mü?

Dr. Becker: Teşhisi daha uzun zaman önce almış olabileceğini ve bunu nöroatletik antrenmanla telafi etmeye çalıştığını düşünebilirim. Ancak nöbetlerde bir artış olduğunda, bu etkili bir koruyucu önlem değildir.