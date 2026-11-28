Abdallah Sima, cumartesi günü Lens’in Angers deplasmanında geriden gelerek kazandığı 5-2’lik maçta takımının beş golünü de atarak tarihe geçti. Brighton’ın eski forveti, 38 dakikada beş kez ağları havalandırdı. Böylece Avrupa’nın beş büyük liginde 2018’deki Luka Jovic’ten bu yana bir maçta beş gol atan ilk oyuncu oldu ve yeni teknik direktör Didier Digard’a ilk galibiyetini getirdi.

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Sima’dan beş gollük müthiş performans

Sima, Ligue 1’de Lens’in Angers deplasmanında geriden gelerek 5-2 kazandığı maçta takımının beş golünü de atarak sezonun en dikkat çekici performanslarından birine imza attı. BBC Sport’a göre Senegalli futbolcu, Ekim 2018’de Eintracht Frankfurt formasıyla Fortuna Düsseldorf’a karşı bunu başaran Jovic’ten bu yana Avrupa’nın beş büyük liginde bir maçta beş gol atan ilk oyuncu.

Sima, 43. dakikada skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Angers, ikinci yarının başlamasından kısa süre sonra yeniden öne geçti ancak Sima 64., 70., 76. ve 81. dakikalarda gol atarak geri dönüşü tamamladı.

Ligue 1’de 2014’ten bu yana ilk kez beş gol

Bir Ligue 1 maçında beş gol atan son oyuncu, Ekim 2014’te Nice formasıyla Guingamp’a karşı bunu başaran Carlos Eduardo’ydu. Sima ise Fransa’nın en üst liginde bu başarıya ulaşan yalnızca 17. oyuncu oldu. İlginç bir tesadüf olarak Lens’in teknik direktörü Digard, o gün Nice’te Eduardo ile birlikte forma giymişti.

25 yaşındaki futbolcu, daha önce kiralık olarak forma giydiği Angers’e karşı oynanan maçtan önce bu sezon çıktığı altı Ligue 1 karşılaşmasında yalnızca bir gol atmıştı. Beş gol için kaleyi bulan yalnızca beş şuta ihtiyaç duydu; gollerinin dördü 17 dakikalık bir sürede geldi.

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Sima’dan takım arkadaşlarına teşekkür

Maçın ardından Ligue 1+’a konuşan Sima, şunları söyledi: “Dürüst olmak gerekirse olağanüstü bir şey. Diyebilirim ki bu, sonsuza dek benimle kalacak. Ömür boyu hafızama kazınacak, orası kesin. Devre arasında konuştuk, birbirimize kendimize gelmemiz gerektiğini söyledik. Bunu yaptık ve bence bunu hak ettik.”

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Takım arkadaşlarının katkısını vurgulayan Sima, sözlerini şöyle sürdürdü: “Onlar olmasaydı işim zor olurdu. Asla beş gol atamazdım. Onlara teşekkür ediyorum ve beş gol attığım için mutluyum. Ama benim için en önemli şey takım.”

Digard ilk galibiyetini aldı

Sezona çalkantılı bir başlangıç yapılırken Ligue 1’deki teknik direktör kıyımı sırasında göreve gelen Digard, takımının başındaki ilk galibiyetini aldı. Maçtan sonra ilk yarıdan “rahatsızlık duyduğunu” kabul etti ve ardından şunları ekledi: “Olağanüstü bir gününde olan bir oyuncumuz vardı ama diğerleri de ona harika fırsatlar hazırladı. Abdallah... onun günüydü.”

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Lens şu anda yedinci sırada. Digard, Sima’nın bu formunu sürdürmesini umuyor.