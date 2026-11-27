AC Milan, Yunanistan'da Olympiacos'u 4-2 yenmek için ikinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza attı ve yolunda gitmeyen Avrupa Ligi serüvenine yeniden hayat verdi. Teknik direktör Ruben Amorim, bir kanat oyuncusunun 15 dakikalık etkileyici performansla ev sahibini darmadağın etmesini izledikten sonra taktiksel övgüleri hemen geri çevirdi.

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Hutchinson, Yunanistan'daki müthiş geri dönüşe öncülük etti

Hutchinson, bir gol ve iki asistle Milan'ı heyecan dolu Avrupa Ligi maçında Olympiacos karşısında galibiyete taşıdı . Milan, iki farklı geriden gelerek kritik bir zafer kazandı ve Avrupa'daki umutlarını canlı tuttu.

Mike Maignan'ın kendi kalesine attığı gol ve Jota Silva'nın harika vuruşuyla 2-0 geriye düşen Milan, bir kez daha kendisine ağır darbe vuracak bir yenilgiye doğru gidiyor gibiydi. Geri dönüşü 56. dakikada ateşleyen Hutchinson, orta saha yakınlarında topu aldı, ileri taşıyıp içeri katetti ve uzak köşeye sakin bir vuruş yaptı.

Kanat oyuncusu, yedi dakika sonra Alphadjo Cisse'nin beraberlik golünün asistini yaptı. Ardından 71. dakikada oyuna sonradan giren Christian Pulisic'in Milan'ı öne geçiren vole golünü hazırladı. Diego Moreira, uzatma dakikalarında Pulisic'in de yer aldığı bir kontra atakla skoru 4-2'ye getirdi.

Amorim, tüm övgüyü Hutchinson'a bıraktı

Son düdüğün ardından Amorim, kendi taktiksel değişikliklerinin etkisini küçümseyerek maçın sonucunu Hutchinson'ın bireysel becerisinin belirlediğini vurguladı.

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Eski Manchester United teknik direktörü gazetecilere şunları söyledi: "Maçı ben değiştirmedim. [Goncalo] Ramos, ağrısı olduğu için oyundan çıktı; yani bu normal bir oyuncu değişikliğiydi. Maçı benden çok Hutchinson değiştirdi. Farkı yaratan ilk goldü."

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Amorim, bu kadar etkili bir performansın kendisini şaşırtmadığını belirtirken kanat oyuncusundan yüksek seviyesini korumasını istedi. "Ondan bunu her zaman bekliyorum" diye ekledi. "Çok daha fazlasını yapabilecek potansiyeli var. Kadrodaki diğer oyuncular gibi onun da yeteneği var ama önemli olan zihniyet."

Milan, Avrupa'da istenmeyen bir ilki önledi

Bu galibiyet, lig aşamasındaki ilk dört maçının üçünü kaybeden turnuva favorileri için kritik bir anda geldi. Yunanistan'da iki gol yemek de istenmeyen bir kilometre taşı oldu: Opta'nın doğruladığı üzere Milan, kulüp tarihinde ilk kez üst üste üç Avrupa maçında en az iki gol yedi. Savunmadaki bu endişelere rağmen Amorim, geri dönüşün gerçekleşme biçiminin takımı için bir dönüm noktası olabileceğine inanıyor.

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"Bu kesinlikle geleceğimizi değiştiriyor" dedi. "İkinci yarıda iyi iş çıkardık ama yine çok hata yaptık ve gelişmemiz gerekiyor. Çok güçlü bir takım olmak için yapmamız gereken çok şey var ama mücadele ruhumuz var. Bu, bir şeylerin başlangıcı. İnanmak için görmek gerekir. Bugün iki farklı geriden gelip 4-2 kazandığımızı gördük. Özgüvenimiz artacak."

Milan, galibiyetin üzerine koymak istiyor

Bu üç puan, Milan'ı Avrupa Ligi puan tablosunda 20. sıraya yükseltti. Takımın lig aşamasındaki beş maç sonunda altı puanı var. Bir üst tura çıkmayı garantilemek için hâlâ yapılacak çok şey olsa da bu sonuç, Avrupa serüvenlerine ihtiyaç duydukları canlılığı kazandırdı.