Olympique Safi Başkanı: Farhani Fas bayrağını takmayı reddetmedi... Sorunun arkasında olanlar bunlar

Faslı Olympique Safi kulübünün başkanı Mohamed El-Haidawi, bugün Cumartesi günü Afrika Konfederasyon Kupası yarı final ilk maçında ev sahibi Cezayir ekibi Union de la Capitale ile oynanan golsüz berabere kalan maçın ardından, Safi'nin Cezayirli oyuncusu Houari Ferhani hakkında ortaya çıkan tartışmalara değindi.

El-Haydawi, Facebook hesabından şunları söyledi: "Cezayir'deki yarı final ilk maçı golsüz berabere sonuçlandı. Büyük final biletini almak için Asfi'deki ikinci maçımız var. Hedefimiz için hepimiz birleşirsek bu bilet bizim olacak."

Cezayir'in 5 Juillet Stadyumu'nda oynanan maçta Houari Ferhani'nin formasında Fas bayrağının bulunmaması üzerine ortaya çıkan tartışmaya ilişkin olarak El-Haidawi şunları söyledi: "Gidiş maçını belirleyen önemli bir noktayı açıklığa kavuşturmak istiyorum. Bu, azimli ve mücadeleci oyuncumuz Houari Ferhani'nin, değerli bayrağımızın yer almadığı formayı giymesi konusundaki tartışmadır. Bu durum, spor giyimden sorumlu ortağımız ile takımın malzeme sorumlusu arasında yaşanan ortak bir teknik sorundan kaynaklandı ve maçın ikinci yarısında düzeltildi".

Ve ekledi: "Kamuoyuna şunu temin ederim ki, oyuncu Houari formayı giymekten kesinlikle kaçınmadı, aksine Fas'ı ikinci vatanı olarak görüyor ve değerli formamız için kendini adıyor."

Son olarak, Safi'nin "tarih yazma fırsatı önünde olduğunu ve bunun hepimizi takımın ve oyuncularının etrafında birleşmeye, onları korumaya ve teşvik etmeye mecbur kıldığını" vurguladı.