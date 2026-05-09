'Olympique Marsilya, yangın söndürücüyle yaşanan tuhaf olayın ardından Pierre-Emerick Aubameyang'ı kadro dışı bıraktı'

L'Équipe'in haberine göre, Pierre-Emerick Aubameyang Pazar akşamı Le Havre maçında forma giyemeyecek. 36 yaşındaki forvet, Olympique Marsilya'nın antrenman tesislerinde yaşanan dikkat çekici bir olay nedeniyle cezalandırıldı.

Fransa'nın şu anki yedinci sıradaki takımı, bu hafta kulübün antrenman tesisi La Commanderie'de zorunlu olarak kaldı.

Aubameyang'ın Perşembe akşamı burada uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddia ediliyor. Sıkıntıdan, "ortamı neşelendirmek" için birkaç odayı dolaşan on kişilik bir grubun lideri olduğu söyleniyor.

Ancak Gabonlu oyuncu bu sırada çizgiyi aştı. Marsilya'nın bir personeli olan Bob Tahri'ye yangın söndürme tüpüyle su sıktı.

Bu olay sadece Tahri'yi ve yattığı yatağı değil, kişisel eşyalarını da etkiledi. Tahri öfkeyle tepki gösterdi ve olayı hemen kulüp yönetimine bildirdi.

Aubameyang Cuma günü yönetim kuruluna ve Tahri'ye özür diledi, ancak yine de Pazar günkü maçtan men edildi.

Marseille, Aubameyang olmadan Marsilya'ya gidecek. Tecrübeli oyuncu normalde hala ilk 11'de yer alıyor.