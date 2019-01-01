Olympiakos - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Tottenham, Olympiakos'a konuk oluyor.

Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Georgios Karaiskakis Stadyumu'ndaki mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Gianluca Rocchi yönetecek.

Yunanistan Süper Lig'e 3'te 3 ile başlayan Olympiakos averajla PAOK ve Xanthi'nin önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

5 maçta 8 puan toplayan Tottenham ise İngiltere Premier Lig'de üçüncü sırada bulunuyor.

İki takım tarihinde dördüncü kez karşılaşacak. Daha önce oynanan üç karşılaşmada Tottenham'ın 2, Olympiakos'un 1 galibiyeti var.

Olympiakos - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta?

Olympiakos ile Tottenham'ı karşı karşıya getirecek UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu karşılaşması 18 Eylül Çarşamba günü oynanacak ve TSİ 19:55'de başlayacak.

Olympiakos - Tottenham maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Olympiakos - Tottenham karşılaşması beIN SPORTS 2 kanalından naklen yayınlanacak.

İnternet üzerinden izlemek isteyenler beIN Connect'in web sayfasını ve mobil uygulamasını kullanabilirler.

Olympiakos - Tottenham maçının İddaa oranları

İddaa bu maçta Tottenham'ın galibiyetine 1.70 oran veriyor.

Haberin devamı aşağıda

Beraberliğin oranı 3.00 olarak belirlenmiş.

Ev sahibi Olympiakos'un galibiyetine ise 3.60 oran veriliyor.

Not: İddaa'nın bu oranlarda değişiklik yapma hakkı bulunuyor.