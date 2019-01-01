Olympiakos - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Olympiakos ile Tottenham karşı karşıya gelecek.
Georgios Karaiskakis Stadyumu'ndaki mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Gianluca Rocchi yönetecek.
Yunanistan Süper Lig'e 3'te 3 ile başlayan Olympiakos averajla PAOK ve Xanthi'nin önünde liderlik koltuğunda oturuyor.
5 maçta 8 puan toplayan Tottenham ise İngiltere Premier Lig'de üçüncü sırada bulunuyor.
İki takım tarihinde dördüncü kez karşılaşacak. Daha önce oynanan üç karşılaşmada Tottenham'ın 2, Olympiakos'un 1 galibiyeti var.
Olympiakos - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta?
Olympiakos ile Tottenham'ı karşı karşıya getirecek UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu karşılaşması 18 Eylül Çarşamba günü oynanacak ve TSİ 19:55'de başlayacak.
Olympiakos - Tottenham maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Olympiakos - Tottenham karşılaşması beIN SPORTS 2 kanalından naklen yayınlanacak.
İnternet üzerinden izlemek isteyenler beIN Connect'in web sayfasını ve mobil uygulamasını kullanabilirler.
Olympiakos - Tottenham maçının İddaa oranları
İddaa bu maçta Tottenham'ın galibiyetine 1.70 oran veriyor.
Beraberliğin oranı 3.00 olarak belirlenmiş.
Ev sahibi Olympiakos'un galibiyetine ise 3.60 oran veriliyor.
Not: İddaa'nın bu oranlarda değişiklik yapma hakkı bulunuyor.