José Luis Mendilibar, Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turundaki ilk maçta NEC karşısında tamamen şaşkına döndü. Olympiakos teknik direktörü, maçın ardından Cosmote TV'ye bunu söyledi.

NEC, alıştığımız gibi sahaya büyük bir enerji ve yüksek hücum iştahıyla çıktı. Dick Schreuder, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında, hava sıcaklığı 30 derecenin üzerine çıksa bile oyun tarzından asla vazgeçmeyeceğini söylemişti. Yine de Olympiakos salı akşamı şaşkına çevrildi.

Mendilibar, “Bu gerçekten hiç beklemediğimiz bir şeydi” dedi. “Dün antrenmanda bu takımın bir süredir gol atamadığını söyledik ve kimin gol atabileceğini konuştuk” ifadelerini kullandı.

NEC, Sevilla ile oynadığı son hazırlık maçında (1-2) yalnızca bir kez gol bulmuş, ondan önce de SV Elversberg karşısında (0-1) ağları hiç havalandıramamıştı. Ancak hazırlık döneminin geri kalanında Nijmegen ekibi oldukça fazla gol attı ve Schreuder'in hücumcu oyun tarzı da zaten sır değil. NEC, Olympiakos karşısında gol atamasa da birden fazla net fırsat yarattı.

Mendilibar sözlerini şöyle sürdürdü: “Birçok bire bir pozisyonun yaşandığı garip bir maçtı. Bu konuda onlar daha iyiydi ve bu yüzden bizi mağlup ettiler. Daha agresif ve daha hızlıydılar. Biz fırsat üretmekte zorlandık. Bu açıdan onlar daha iyiydi.”

Mendilibar, bu nedenle kendi takımına da eleştirel yaklaştı. “Çok fazla eksiğimizin olduğu bir maçtı. Daha agresif olmalı, ikili mücadelelerde daha sert davranmalı ve hakemle ilgili durumu daha akıllıca yönetmeliydik. Başından itibaren onun çok fazla faul çalmayacağını biliyorduk. Buna uyum sağlamamız gerekiyordu. Rakibe uyum sağlayamadık, onlar daha dinamik ve daha güçlüydü.”

Gelecek hafta De Goffert'ta oynanacak rövanşta 0-0'lık skor nedeniyle hâlâ her şey mümkün. “Maçın benzer geçip geçmeyeceğini bilmiyoruz. Farklı oynamalı ve birçok şeyi geliştirmeliyiz. Bugün iyi olmadığımız için 0-0 kötü bir sonuç değil. Onlardan benzer bir maç bekliyoruz, tur atlamak hâlâ mümkün” diyen Olympiakos teknik direktörü sözlerini tamamladı.