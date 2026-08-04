Olympiakos - NEC maçının ilk yarısı çok cazip geçmese de Dick Schreuder'in ekibi rakibini oldukça iyi kontrol altında tutuyor. Nijmegen ekibinin taraftarlarına göre bunda en büyük payın sahibi ise tek bir isim: Darko Nejasmic.

Defansif orta saha oyuncusu birçok kez araya mükemmel giriyor ve bu sayede üçlü savunması için çok büyük değer taşıyor. Hırvat oyuncunun 26. dakikadaki kritik müdahalesinin ardından Ziggo Sport yorumcusu Wytse van der Goot da “Nejasmic o kadar önemli ki” değerlendirmesinde bulundu.

Van der Goot, “Boşlukları kapatmasıyla birçok kez son derece önemli oldu” diye devam etti. “Nejasmic, iş gerçekten tehlikeli bir hale gelmeden önce tehlikeyi önlemek için sürekli doğru yerde duruyor.”

NEC taraftarları da Nejasmic'e övgüler yağdırıyor ve gelecek yaz sona erecek sözleşmesinin sportif direktör Carlos Aalbers tarafından çok hızlı bir şekilde uzatılmasını umuyor. Bir yorumda, “Sözleşmesini şimdiden yenileyip 3 yıl uzatın lütfen. Ne büyük klas oyuncu” ifadeleri yer aldı.

Bir başka taraftar ise işi daha da ileri götürerek, “Ömür boyu sözleşme lütfen” dedi. Bir diğer yorumda da “Şu Nejasmic, NEC'te tam anlamıyla müthiş bir set çekici. Ne canavar ama” denildi.

Bu arada Nejasmic, yalnızca NEC taraftarlarının gözünde olumlu anlamda öne çıkmıyor; Ajax taraftarları da sosyal medyada toplu şekilde ses veriyor. Burada sportif direktör Jordi Cruijff'a, ön liberoyla hemen temasa geçmesi çağrısı yapılıyor. “Yeni 6 numaramız o olmalı!” deniliyor.

İlk yarıdaki istatistikler de Nejasmic'in bıraktığı müthiş izlenimi destekliyor. Buna göre deneyimli oyuncu devre arasına kadar girdiği tüm bire bir mücadeleleri kazandı ve tam 10 başarılı savunma aksiyonuna imza attı.