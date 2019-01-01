Olympiakos, Kızılyıldız ve Dinamo Zagreb grup aşamasına yükseldi

Dinamo Zagreb, Olympiakos ve Kızılyıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda üç rövanş mücadelesi yapıldı.

3. eleme turunda temsilcilerimizden 'i saf dışı bırakan ve ilk maçta 4-0 mağlup ettiği Krasnodar ile 'da karşılaşan Olympiakos, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırdı.

Yunan ekibe galibiyeti getiren goller 11 ve 47. dakikalarda Youssef El-Arabi'den geldi. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 10. dakikada Daniil Utkin kaydetti.

Kızılyıldız deplasman golü avantajını kullandı

Sırp ekip Kızılyıldız, 2-2'nin rövanşında İsviçre şampiyonu 'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 sona erdi ve deplasman golü kuralı avantajıyla Kızılyıldız gruplara yükselen takım oldu.

Ev sahibi ekibin golünü 59. dakikada Aleksa Vukanovic, konuk ekibin golünü ise 81. dakikada Saidy Janko attı.

Kızılyıldız oyuncusu Tomane 90. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Dinamo Zagreb istediğini aldı

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temsilcisi Dinamo Zagreb, ilk maçta 2-0 mağlup ettiği Rosenborg ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve grup aşamasına yükseldi.

Rosenborg 11. dakikada Babajide David ile öne geçse de, 71. dakikada Amer Gojak'ın golü konuk ekibe yetti.