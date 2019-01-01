Olympiakos - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. maçında Olympiakos deplasmanına çıkıyor.

Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında Olympiakos sahasında dünya devi 'i ağırlıyor.

Yunanistan Ligi'nde oynadığı altı maçta beş galibiyet ve bir beraberlik alan Olympiakos, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki maçında bir puan toplayabildi.

Bayern Münih ise B Grubu'ndaki ilk maçında Kızılyıldız'ı mağlup ederken ikinci rakibi 'ı 7-2'lik farklı skorla geçti ve moral depoladı.

Georgios Karaiskaki Stadı'nda oynanacak maçta Hollandalı hakem Danny Makkelie görev yapacak.

Olympiakos - Bayern Münih maçı hangi kanalda?

Olympiakos ve Bayern Münih'i karşı karşıya getirecek Şampiyonlar Ligi B Grubu maçı 22 Ekim Salı günü oynanacak. Mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Zorlu karşılaşma beIN Connect uygulaması üzerinden canlı izlenebilecek.

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Olympiakos - Bayern Münih maçının muhtemel 11'leri

Olympiakos XI: Jose Sa, Semedo, Meriah, Tsimikas, Torosidis, Camara, Bouchalakis, Masouras, Lovera, Podence, Guerero.

Bayern Münih XI: Neuer, Pavard, Martinez, Boateng, Alaba, Kimmich, Tolisso, Gnabry, Coutinho, Coman, Lewandowski.



