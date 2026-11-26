Olympiacos-Milan maçının devre arasında oyundan alınan Gonçalo Ramos'un durumuna ilişkin son gelişmeler.

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Atina'nın Pire semtinde Olympiacos deplasmanında 2-0 geriden gelip 4-2 kazanan Milan'ın sevinmesi için pek çok nedeni var. Milan'ı turnuvanın play-off'larına katılma yarışına yeniden sokan galibiyet ve üç puanın ötesinde de iyi haberler geldi.

Cisse'nin bir gol daha atmasından Hutchinson'ın üst düzey performansına, Pulisic ve Moreira'nın gol yollarındaki etkilerini bir kez daha göstermesine kadar Ruben Amorim, takımının ikinci yarısından kuşkusuz memnun olabilir. Ancak Goncalo Ramos ikinci yarıda sahada değildi. Estupinan ile birlikte, Yunan ekibi 1-0 öndeyken devre arasında oyundan alındı. Kanat oyuncusunun çıkarılması teknik bir tercihken Portekizlinin değişikliği, ilk yarıda yaşadığı bir sorunla ilgiliydi.

AMORIM DOĞRULADI: "AĞRISI VARDI". Maçın hemen ardından Sky'a konuşan Ruben Amorim, Ramos'u Pulisic ile değiştirip Alphadjo Cisse'yi bir kez daha sahte dokuz rolüne çekmesinin teknik veya taktik bir değişiklik yapmak için olmadığını, mecbur kaldığını açıkladı: "Hayır, değişiklikle maçı ben çevirmedim. Ramos ağrısı olduğu için çıktı, oyuncu değişikliği zorunluydu".

NE OLDU? Ramos'un son dönemde fiziksel olarak çok iyi durumda olmadığı da belirtilmeli. Frosinone karşısındaki galibiyet sırasında, daha sonra tamamen geçen hafif bir baldır sorunu nedeniyle takım arkadaşı Rabiot'nun isteği üzerine oyundan alınmıştı. Bugünkü değişikliğin nedeni ise bir kas sorunu değil, ilk yarıda aldığı sert bir darbe sonucu oluşan ciddi bir ezilmeydi. Ramos, Inter'in eski savunmacısı Lorenzo Pirola'yı çalımlayarak geçmişti. Pirola ise yine de müdahaleye girip Ramos'un kaval kemiğine sert bir darbeyle onu yere indirdi. Ramos, devre arasındaki değişikliğe kadar hafif aksayarak, ağrısına rağmen oynamayı sürdürdü.

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YARIN DEĞERLENDİRİLECEK. Bu, tedbir amaçlı bir hamle olabilir. Yine de Milan, yarın oyuncunun durumunu yeniden değerlendirecek ve Milanello'da tetkikler yapılacak. Ramos'un varlığı, Milan'ın sezonun geri kalanı için büyük önem taşıyor. Bu nedenle hiçbir şey şansa bırakılmayacak.