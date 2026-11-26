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İlk bir saat kâbus, son yarım saat ise muhteşemdi. Milan, Atina'da 2-0 geriden gelerek büyük bir başarıya imza attı. Amorim'in oyuncu değişiklikleri yerini buldu, geri dönüşe Hutchinson öncülük etti.

MILAN

Maignan 5,5: Kornerde kalesinden çıkmıyor, topu kendi ağlarına gönderirken de şanssızlık yaşıyor. Bazı uzaklaştırma vuruşlarında da isabetsiz. Milan formasıyla en iyi performansı değildi.

Gila 6,5: Maçın sert temposuna hemen ayak uyduruyor ve mücadeleden kaçmıyor. Başlangıçta zorlansa da ilerleyen dakikalarda toparlanıyor.

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De Winter 5: Belçikalı savunmacı için büyük bir eksi: Jota'nın attığı ikinci golde olduğu gibi, Yunan ekibinin hücumcularına fırsat veren birçok hata yapıyor. Dikkatsiz ve biraz özensiz bir performans. Dalgın. (53'ten itibaren Tomori 6,5: Mücadele gücü ve rakibinden önce topa müdahale etme becerisi getiriyor. Fark yaratıyor.)

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Diawara 6: Ev sahibinin Meksikalı forveti Gonzalez'i iyi kontrol ediyor. Olympiacos tempoyu artırıp hücum orta sahalarıyla baskı kurmaya çalıştığında bile belirgin bir hata yapmıyor. Sağlam. (67'den itibaren Terracciano 6: Direnç gösteriyor; zorlu bir dönemin ardından ileriye doğru bir adım atıyor.)

Estupiñán 5: Üst üste dört maça yedek kulübesinde başladıktan sonra bu onun için büyük bir fırsattı, ancak fırsatı kötü değerlendiriyor. Hücuma az çıkıyor, savunmada kötü oynuyor ve topu ayağıyla çıkarırken de birçok hata yapıyor. Hayal kırıklığı. (46'dan itibaren Musah 6,5: Pedersen'in etkili performansını durduruyor ve oyun kurulumunda Estupiñán'dan çok daha faydalı oluyor. Denge unsuru)

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Jashari 5,5: Temponun gerisinde ve oyun kurarken yeterince berrak düşünemiyor. İsviçreli orta saha oyuncusu maçın ilk bölümünde sahadaki en kötü isimlerden biri. Pulisic oyuna girip oyun kurmasına yardım edince biraz daha iyi oynuyor. Beklentileri karşılayamadı.

Rabiot 6: Lig maçlarına kıyasla perşembe akşamları sergilediği daha az parlak ve daha az baskın performansını tekrarlıyor. Yine de tecrübesi, maçın sonunda elde edilen üstünlüğü korumakta önemli rol oynuyor.

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Hutchinson 8: Eski Nottingham Forrest oyuncusu için unutulmaz bir gece: Avrupa kupalarındaki ilk golünü harika bir bireysel hareketle atıyor. Bununla yetinmeyip Cisse ve Pulisic'in gole çevirdiği iki asistle Milan'a galibiyeti getiriyor. Maçın oyuncusu

Cisse 7,5: Avrupa kupalarında dört gol atan Milan tarihinin en genç oyuncusu oluyor. Pozisyonu iyi takip ederek, tecrübeli bir 9 numara gibi şimdiye dek olağanüstü geçen sezondaki 10. golünü buluyor. Golcü. (83'ten itibaren Comotto: değerlendirme yok)

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Moreira 7: İlk yarıda rakibe zarar verebileceği doğru alanı bulmakta zorlanıyor. İkinci yarıda ise bambaşka bir vitese geçip durdurulamaz hâle geliyor. Milan formasıyla Avrupa kupalarındaki ilk golünü, aynı zamanda kariyerinin de ilk golünü atıyor. Saf enerji.

Gonçalo Ramos 5,5: İlk iki üç topu iyi kullanarak her zamanki taktik zekâsını gösteriyor. İlk sert müdahalenin ardından oyundan çıkıyor: Amorim onu tedbir amaçlı değiştiriyor. (46'dan itibaren Pulisic 7,5: Kaptan Amerika durmuyor: Son altı maçındaki beşinci golünü atarak takımına çok değerli bir galibiyet kazandırıyor.)

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Teknik direktör Amorim 7: Oyuncu değişiklikleriyle maçı kazanıyor. Musah'ı bekte, Pulisic'i Cisse'nin arkasında oynatma kararları kusursuz.

OLYMPIACOS

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Ortega 5: Yediği gollerde belirgin bir sorumluluğu yok. Topu dört kez ağlarından çıkarıyor ve pek bir şey yapamayacağı izlenimini veriyor.

Smajlović 5: Hutchinson karşısında çaresiz kalıyor. Milan'ı yeniden ayağa kaldıran golün şutunda ona fazla alan tanıyor.

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Pirola 6,5: Takımını öne geçiren ilk golün hazırlanmasında rol oynuyor, Cisse'nin neredeyse kesin olan golünü önlüyor. Müthiş bir mücadele veriyor; son bölümde tamamen zorlanması notunu yarım puan düşürüyor.

Retsos 5,5: Sert oynuyor, hatta zaman zaman gereğinden fazla. Maçın önemini fazlasıyla hissediyor ve sonunda Milan'ın hücum dalgası karşısında eziliyor. (82'den itibaren Toufakis: değerlendirme yok)

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Onyemaechi 5,5: Hem hücumda hem savunmada pek görünmüyor.

Pedersen 6,5: İlk bir saatte Milan savunmasının başına bela oluyor. Büyük bir güçle hücuma çıkıyor. (67'den itibaren Saliakas 5,5: Pedersen'e kıyasla belirgin bir gerileme)

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Freuler 6: Topu kazanırken ve oyunu her zaman sade biçimde dağıtırken değerli katkı sağlıyor. Gücü yettiği sürece Olympiacos iyi bir tempo yakalıyor.

Sá 5: Cisse'nin istemeden yaptığı bir müdahalenin ardından sportmenlikten uzak bir gösteriye başvuruyor. Savunmaya katkısı az, fikirleri ise neredeyse hep bulanık.

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Martins 6,5: Uzaktan iki kez Maignan'ı zorluyor, takımının kesinlikle en etkili ismi. (72'den itibaren Fortounis 5,5: Neredeyse hiç görünmüyor.)

Silva 6,5: Çok güzel bir gol atıyor ve her top için büyük bir enerjiyle mücadele ediyor.

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González 5: Diawara hava toplarında ona üstünlük kuruyor; az ve etkisiz hareket ediyor. (67'den itibaren Yaremchuk 5,5: Oynayabileceği az top buluyor.)

Teknik direktör Alguacil