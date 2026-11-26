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Kâbus gibi geçen ilk bir saat, harika bir yarım saat. Milan, 2-0 geriden gelerek Atina'da büyük bir başarıya imza attı. Amorim oyuncu değişikliklerinde doğru kararlar verdi, geri dönüşe Hutchinson öncülük etti.

MILAN

Maignan 5,5: Kornerde kalesinden çıkmadı, topu kendi kalesine yönlendirmesinde de şanssızdı. Bazı uzaklaştırma vuruşlarında da isabetsizdi. Milan formasıyla en iyi performanslarından birini sergilemedi.

Gila 6,5: Maçın sert havasına kendini sakınmadan hemen ayak uydurdu. Başlangıçta zorlandı ama ilerleyen dakikalarda toparlandı.

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De Winter 5: Belçikalı savunmacının performansına büyük bir eksi yazılmalı. İstemeden de olsa yaptığı birçok hatayla, Jota'nın attığı ikinci golde olduğu gibi, Yunan ekibinin hücumcularına fırsat tanıdı. Dalgın ve biraz özensiz bir performans sergiledi. Dalgındı. (53'ten itibaren Tomori 6,5: Mücadele gücü ve rakibinden önce topa müdahale etme becerisi getirdi. Fark yarattı.)

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Diawara 6: Ev sahibinin Meksikalı forveti Gonzalez'i iyi kontrol etti. Olympiacos tempoyu artırıp ofansif orta sahalarıyla yüklenmeye çalıştığında bile belirgin bir hata yapmadı. Sağlamdı. (67'den itibaren Terracciano 6: Direnç gösterdi; zor bir dönemin ardından ileriye dönük bir adım attı.)

Estupiñán 5: Üst üste dört maça yedek kulübesinde başladıktan sonra bu onun büyük fırsatı olabilirdi, hatta olmalıydı; ancak fırsatı kötü değerlendirdi. Hücuma az çıktı, savunmada kötüydü ve topla geriden çıkarken de çok sayıda hata yaptı. Hayal kırıklığıydı. (46'dan itibaren Musah 6,5: Pedersen'in etkili oyununu durdurdu ve oyun kurulumunda Estupinan'dan çok daha faydalı oldu. Dengeyi sağlayan isimdi.)

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Jashari 5,5: Temposu düşüktü ve oyun kurarken yeterince berrak düşünemedi. İsviçreli orta saha oyuncusu maçın ilk bölümünde sahanın en kötülerinden biriydi. Pulisic oyuna girip oyun kurmasına yardım edince biraz daha iyiydi. Daha iyisini yapmalı.

Rabiot 6: Lig maçlarına kıyasla perşembe akşamları görülen, daha az parlak ve daha az baskın performansını yineledi. Yine de maçın son bölümünde elde edilen üstünlüğü korurken tecrübesi önemliydi.

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Hutchinson 8: Eski Nottingham Forrest oyuncusu için unutulmaz bir geceydi. Harika bir bireysel aksiyonla Avrupa kupalarındaki ilk golünü attı. Bununla yetinmeyip Cisse ve Pulisic'e iki asist yaptı; ikili bu fırsatları Milan'a galibiyeti getiren gollere çevirdi. Maçın adamıydı.

Cisse 7,5: Avrupa kupalarında dört gol atan en genç Milan oyuncusu oldu. Tecrübeli bir santrfor gibi fırsatçılığını göstererek şu ana kadar olağanüstü geçen sezondaki onuncu golünü buldu. Golcü. (83'ten itibaren Comotto: Not verilmedi.)

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Moreira 7: İlk yarıda rakibe zarar verebileceği doğru alanı bulmakta zorlandı. İkinci yarıda ise bambaşka bir vitese geçip durdurulamaz hâle geldi. Hem Milan formasıyla Avrupa kupalarındaki hem de kariyerindeki ilk golünü attı. Tam bir enerji kaynağı.

Gonçalo Ramos 5,5: İlk iki üç topu iyi 'temizleyerek' her zamanki taktik zekâsını gösterdi. İlk sert müdahalenin ardından oyundan koptu; Amorim tedbir amacıyla onu değiştirdi. (46'dan itibaren Pulisic 7,5: Kaptan Amerika durmak bilmiyor: Son altı maçındaki beşinci golünü atarak takımına çok değerli bir galibiyet kazandırdı.)

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Teknik direktör Amorim 7: Maçı oyuncu değişiklikleriyle kazandı. Musah'ı bekte, Pulisic'i Cisse'nin arkasında oynatma kararları kusursuzdu.

OLYMPIACOS

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Ortega 5: Yediği gollerde özel bir sorumluluğu yoktu. Topu dört kez ağlarından çıkardı ve yapabileceği pek bir şey olmadığı izlenimini verdi.

Smajlović 5: Hutchinson karşısında çaresiz kaldı. Milan'ı yeniden maça ortak eden golde şut çekmesi için ona fazla alan bıraktı.

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Pirola 6,5: Takımının öne geçtiği ilk golün hazırlanmasında rol oynadı, Cisse'nin golle sonuçlanması beklenen pozisyonunu engelledi. Müthiş bir hırsla oynadı; son bölümde tamamen zorlandığı için notundan yarım puan kırıldı.

Retsos 5,5: Sert oynadı, hatta zaman zaman gereğinden fazla sertti. Maçın önemini fazlasıyla hissetti ve sonunda Milan'ın hücum dalgası karşısında dağıldı. (82'den itibaren Toufakis: Not verilmedi.)

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Onyemaechi 5,5: Hem hücumda hem savunmada pek görünmedi.

Pedersen 6,5: Maçın ilk bir saatinde Milan savunmasının başına dert oldu. Büyük bir güçle hücuma çıktı. (67'den itibaren Saliakas 5,5: Pedersen'e kıyasla belirgin bir düşüştü.)

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Freuler 6: Top kazanırken ve oyunu her zaman sade biçimde yönlendirirken değerliydi. Gücü yettiği sürece Olympiacos da iyi oynadı.

Sá 5: Cisse'nin istemeden yaptığı müdahalenin ardından sportmenliğe pek uymayan bir gösteri yaptı. Orta sahada yeterince koruma sağlayamadı, fikirleri de neredeyse hep bulanıktı.

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Martins 6,5: Maignan'ı iki kez uzaktan şutla zorladı. Takımının kesinlikle en üretken ismiydi. (72'den itibaren Fortounis 5,5: Pek görünmedi.)

Silva 6,5: Çok güzel bir gol attı ve her top için büyük bir yoğunlukla mücadele etti.

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González 5: Diawara hava toplarında ona üstünlük kurdu. Az hareket etti, hareketleri de etkisizdi. (67'den itibaren Yaremchuk 5,5: Oynayabileceği az sayıda top geldi.)

Teknik direktör Alguacil