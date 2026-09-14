İttihad'ın teknik direktörü Alman Jens Wieseng, Katar temsilcisi El Şamal ile Elit AFC Şampiyonlar Ligi'nde oynanan karşılaşmadaki beraberliğin ardından eleştiri oklarını oyunculara yöneltti.

İttihad, bugün pazartesi, El Hor'daki Beyt Stadı'nda oynanan ve Asya turnuvasının lig aşamasının ilk haftasında iki takımı karşı karşıya getiren maçta El Şamal ile 1-1 berabere kaldı.

Wieseng, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı ve Suudi Arabistan merkezli "El Şarku'l Avsat" gazetesinin aktardığı açıklamalarda şunları söyledi: "Zorlu bir mücadeleydi, zorlu bir takımla karşılaştık, zorlu haftalar geçirdik ve dengesiz bir karşılaşmaydı."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bizim de onların da fırsatları oldu, hücum bölgesinde keskinliğimizi ve doğru kararları alma becerimizi kaybettik, ancak umudumuzu yitirmediğimiz için mutluyum. İki takım için de adil bir beraberlik oldu ve açık bir karşılaşma değildi."

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Şöyle ekledi: "Son bölgedeki kararlarda başarılı olamadık; örneğin (Steven) Bergwijn ve Ahmed el Gamdi'nin pozisyonları gibi, bunları gereken şekilde değerlendiremedik."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Ayrıca eksikliğini duyduğumuz şey gol atma konusundaki isabetti, son kararı kaybettik, rakip iyiydi, iyi pozisyonlarımız oldu ama son bölgede başarılı olamadık, mesele kararlarla ilgili."

Bir aydan uzun süredir maç oynadıktan sonra ilk arayı almalarıyla ilgili olarak Alman teknik direktör şöyle konuştu: "Bu dönemin ardından ara tam zamanında geldi, dinleneceğiz sonra tekrar çalışmaya döneceğiz."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Geliştirmek istediğimiz birçok yön var, şimdi dinlenmeyi düşüneceğiz, aranın ardından ise büyük bir karşılaşmamız olacak ve onu daha sonra düşüneceğiz."

Hatırlatmak gerekirse, İttihad bu sezonki ilk yenilgisine oldukça yakındı; yeni Hollandalı orta saha oyuncusu Georginio Wijnaldum uzatma dakikalarında beraberlik golünü kaydetmeyi başarana kadar 1-0 geride bulunuyordu.