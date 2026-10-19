Al Ahly'nin Tunus'taki kampı sırasında yapılan bir deniz gezisi gerçek bir kabusa dönüştü. Takımın üç oyuncusu kendilerini boğulma tehlikesiyle karşı karşıya buldu. Ayrıntıları hâlâ Tunuslu Mohamed Ali Ben Romdhane'ın hafızasında canlı olan bu olayda, oyuncu neredeyse bir trajediyle sonuçlanacak dehşet dolu anlar yaşadığını doğruladı.

Al Ahly'nin eski oyuncusu ve şu anda Katar'ın Al Shamal takımında forma giyen Ben Romdhane, takım arkadaşları Hüseyin El Shahat ve Karim Fouad ile birlikte yaşadığı tehlikeli olayın perde arkasını anlattı. Kritik anlarda Yasser Ibrahim'in müdahalesinin onları kurtarmada ve krizi sona erdirmede büyük rol oynadığını belirtti.

Ben Romdhane, Al Kass kanalındaki "Dayfuna" programındaki konuşmasında, olayın Al Ahly oyuncularının Tunus'taki kamp sırasındaki bir izin gününde, bazılarının biraz vakit geçirmek için denize gitmeye karar vermesiyle yaşandığını söyledi.

Tunuslu oyuncu şunları ekledi: "İzin günüydü, hep birlikte Al Ahly'nin Tunus'taki kampının yanındaki denize gittik, sonra ben, Hüseyin El Shahat ve Karim Fouad yüzmeye yöneldik."

Ben Romdhane, kendisi ve Hüseyin El Shahat'ın denizde derine açılmasının, Karim Fouad'ın ise dengesini kaybedip güvenli bölgeden uzaklaşmasının ardından durumun hızla dehşet dolu anlara dönüştüğünü ve Fouad'ın hayatını tehdit eden gerçek bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığını açıkladı.

Karim Fouad'ı kurtarma girişimlerinin durumun tehlikesini artırdığına işaret ederek, Hüseyin El Shahat'ın da kendi başına boğulma tehlikesiyle karşılaştığını, dalgalarla baş etmenin ve güvenli bölgeden uzaklaşmanın zorluğu nedeniyle üç oyuncunun da son derece zorlu anlar yaşadığını belirtti.

Yaşananların futbol kariyeri boyunca geçirdiği en zorlu deneyimlerden biri olduğunu vurgulayan oyuncu, dinlenme anlarının kimsenin beklemediği tehlikeli bir duruma dönüşmesinin ardından bu manzaranın hafızasında yer ettiğine işaret etti.

Ben Romdhane, Yasser Ibrahim'in olup biteni gördükten sonra kritik anda müdahale ettiğini ve oyuncuları kurtarmak için harekete geçtiğini, müdahalesinin krizi sona erdirmede ve oyuncuların boğulmaktan kurtulmasında başarılı olduğunu anlattı.

Tunuslu oyuncu olay sırasında yaşadığı dehşetin boyutunu şu sözlerle özetledi: "Ölümü gözlerimle gördüm." Oyunculardan herhangi birini kaybetmeden durumun atlatılması nedeniyle Allah'a şükrettiğini ifade etti.









Ben Romdhane, Al Ahly ile olan deneyimine de değindi; kulübün ve taraftarlarının konumunu övdü, ayrıca Espérance de Tunis taraftarlarıyla ilişkisinden söz ederek kariyerinde oynadıkları rolü takdir ettiğini vurguladı.

Al Shamal oyuncusu şöyle konuştu: "Al Ahly büyük bir takım, Espérance taraftarının da büyük bir katkısı var, ancak Al Ahly zor bir yıl geçirdi ve ben fırsatımı tam olarak elde edemedim."

Al Shamal'a transferi hakkında ise Ben Romdhane, transferin kolayca gerçekleştiğini açıkladı; kulübün hedeflerinin ve gelişme arzusunun, yeni deneyimi yaşamayı tercih etmesinin başlıca sebeplerinden olduğuna işaret etti.

Arkadaşı ve büyük bir oyuncu olarak nitelendirdiği Cezayirli forvet Baghdad Bounedjah ile Riyad Mahrez'in birlikte takımda bulunmasının, önümüzdeki dönemde gelişmeye devam etme ve hedeflerine ulaşma beklentileri ışığında takım için önemli bir katkı olduğunu ekledi.







