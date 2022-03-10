Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı ve fırtına, futbola da olumsuz olarak yansıdı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarına bir hafta ara verildiğini duyurdu.

Ne söylendi?

TFF'den yapılan resmî açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar da dikkate alınarak, 11 – 14 Mart tarihleri arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta kaydırılarak 18 – 21 Mart tarihleri arasında oynanacak.

"Bu liglerin kalan haftalarına ilişkin programlar ise daha sonra ilan edilecek.

"Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2. Lig ve BAL müsabakaları da bir hafta kaydırıldı."

Olumsuz hava koşulları Beşiktaş - Galatasaray derbisini etkileyecek mi?

Süper Lig'de 10. haftada, dev bir mücadeleye sahne olacak.

10 Mart pazar akşamı Beşiktaş, Vodafone Park'ta Galatasaray'ı konuk edecek.

Alt liglerin ertelenmesine sebep olan kar yağışı ve fırtınanın, derbi tarihini etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor.

TFF'nin henüz Süper Lig ile ilgili bir resmî açıklaması ise bulunmuyor.

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