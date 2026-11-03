Tenerife kulübü, forvet oyuncusu Jesús de Miguel'in İspanya İkinci Ligi'nde Andorra karşılaşması sırasında geçirdiği ağır sakatlığın ardından sağlık durumunun kötüleştiğini açıkladı. De Miguel, rakip takımın kalecisi Uno ile şiddetli bir çarpışmanın ardından bilincini kaybetmiş ve hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Kulüp, salı sabahının ilk saatlerinde yaptığı açıklamada oyuncunun durumunun kötüleştiğini belirterek şunları ifade etti: "Jesús de Miguel'in sağlık durumu nörolojik açıdan kötüleşti. Önümüzdeki saatlerde daha fazla bilgi paylaşılacak."

Tenerife, daha önceki bir açıklamasında forvet oyuncusunun "Nuestra Señora de Candelaria Üniversite Hastanesi" yoğun bakım ünitesine kaldırıldığını duyurmuş, durumunun stabil ancak ciddi olduğunu, tıbbi ekibin yanında bulunduğunu ve sağlık durumundaki gelişmeleri takip ettiğini açıklamıştı.

Sakatlık, ikinci yarının uzatma dakikalarında maç 2-2 berabere giderken meydana geldi. De Miguel, saha ortası çizgisi yakınında havadan gelen bir topun peşinden koşarken, Andorra kalecisi Uno topa ulaşmak için sert bir müdahalede bulundu. İki oyuncu çarpıştı ve Tenerifeli forvet bilincini kaybederek yere yığıldı.

İki takımın oyuncuları hemen tıbbi müdahale çağrısında bulunurken, kaleci kırmızı kart gördü. Ardından de Miguel sedyeyle sahadan çıkarıldı ve bir ambulansla La Candelaria Hastanesi'ne nakledildi.

Raporlar, oyuncunun çarpışmanın ardından kalp krizi geçirdiğine ve ambulansla nakli sırasında durumunun stabil hale geldiğine, ancak hastaneye bilinci kapalı şekilde ulaştığına işaret etti.

Hakem Pérez Hernández, oyuncular arasında bir şok hali yaşanırken iki takımın kaptanlarına ve teknik direktörlerine maçın ertelenmesi kararını bildirdi. Daha sonra de Miguel'in bazı takım arkadaşları durumunu öğrenmek için hastaneye gitti.