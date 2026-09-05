Real Madrid'in sezon başındaki performansı, iki yüzlü bir takım ortaya koydu. Santiago Bernabeu'da oynadığı maçlarda deplasman maçlarına kıyasla tamamen farklı bir görüntü sergiliyor. Hücumda güçlü ve keskin görünürken, savunmada kopmalar ve bireysel hatalar yaşıyor ve bu durum bazı endişelere yol açıyor.

İspanyol "As" gazetesine göre Real Madrid, bir kasırga olabileceği gibi, rakipleri tarafından katlanılabilir güçlü tropikal yağmurlar da olabiliyor.

Takım hücumda muazzam bir güce sahip, ancak savunmada arka dörtlünün sorumluluğunu aşan, tüm ekibin sorumluluğuna dönüşen kopmalar yaşıyor.

Takım, kılıç dişli bir kaplanın dişlerine sahip bir yırtıcı gibi görünüyor, ancak muhtemelen aşırı özgüven nedeniyle mücadelenin ortasında kendini açık bırakmaya meyilli.

Bugünkü Real Madrid iki yüze sahip; hâlâ inşa halinde olan bir takım gerçekliğine uygun bir sonuç alma kabiliyetiyle birlikte. Korkutucu bir makine, ancak bazı cıvatalarının sıkılmasına ihtiyacı var; bu yüzden tamamlanmamış görünüyor.

İlk haftalardaki en dikkat çekici gözlemler, iç saha ile deplasman arasındaki fark; evinden uzakta seviye düşüşünün futbolda görülebilecek bir durum olduğunu, bunun olağan ve mantıklı olduğunu belirtmek gerekir.

Ancak Mourinho'nun takımı, rakiplerinin sahalarında oynadığında tamamen farklı bir görüntü çiziyor. Real Madrid hem Real Sociedad hem de Malaga karşısında dört gol kaydetti; kolay bir zafere ulaşmasını sağlayan ve gol şöleni şeklinde kendine olan güvenini pekiştiren iki büyük galibiyet elde etti.

Aslında mesele yalnızca gollerle ilgili değil, başka sayılar da var; zira Real Madrid, Santiago Bernabeu'da ortalama 10 isabetli şut atarken, yalnızca iki isabetli şut yiyor.

Diğer yüz

Ancak durum, kendi sahasının dışında tamamen farklıydı; ligdeki açılış maçı, Cornella-El Prat sahasında büyük bir zorluk derecesine ulaştı, çünkü kontrol sahaya aynı şekilde yansımadı.

Real Madrid, Espanyol karşısında üstün görünüyordu ama galibiyeti elde etmek için çok zorlandı; takım üçte bir oranında daha az şut atıyor, direkler arasına 7 isabetli şutla, ayrıca altı gol daha az kaydetti.

Hücum verimliliği deplasmanda daha düşük görünüyor, özellikle takımın La Cartuja sahasında gol atamamasının ardından; bu istisnai bir durum, zira Real Madrid son 24 maçın yalnızca birinde gol atmayı başaramamıştı ve o da 10 Mayıs'ta Barcelona karşısındaki El Clasico maçındaydı.

Ayrıca takım deplasmanda, kendi sahasında yediği isabetli şutların iki katını, maç başına dört isabetli şutu yiyor.



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Savunma kopmaları

Real Madrid'in iki yüzüne dair analiz, savunma kopmalarını da kapsıyor, çünkü gerçekten öyle; önlenebilir olan kopmalar ve hatalar, bu yüzden etkileri iki kat daha acı verici oluyor.

Takımın Espanyol karşısında yediği gol, en büyük sorumluluğu taşıyan Valverde ile savunma hattı arasında Calatrava'yı markaja alma sırasındaki koordinasyon eksikliğinin sonucuydu.

Real Sociedad karşısında yediği gol ise, kontratağı durdurmak için Konate ve Carreras'ın kesinlikten yoksun bir dizi hatasının sonucu olarak geldi; dünkü gol ise La Cartuja sahasında Valverde'nin kornerden dönen topta markajı kaybetmesinin ardından yaptığı hatanın sonucuydu.

Bu hatalar taktiksel bir aksaklıkla ilgili değil, takımın kötü kurulduğu anlamına da gelmiyor; bunlar büyük galibiyetlerin bağlamında pek dikkat çekmeden geçen bireysel hatalar, ancak sonuçlar başabaş olduğunda özellikle acı verici hale geliyor.

Bu hatalar endişe yaratıyor, özellikle hata yapmaya izin vermeyen yaklaşan maçlar öncesinde, çünkü yapılacak hatalar takımın devrilmesine neden olabilir. Bunlar sıkılması gereken cıvatalar ve hâlâ inşa halinde olan bir makinenin kablolarındaki elektrik kıvılcımları.

Dinç ve yorgun

Kraliyet takımı yenilginin ve gerilemenin tadını biliyor; teknik direktör Mourinho, sezon hazırlık döneminde alaycı bir üslupla takımın aslında üç yüzü olduğunu söylemişti: "dinç, yorgun ve son derece yorgun".

Teknik direktör zamanla son versiyondan kurtulmayı başardı; bu da hazırlık dönemini geride bırakıp fiziksel çalışmanın meyvelerini toplamanın ardından doğal bir durum. Ancak "yorgun" hatlar hâlâ Real Madrid'de ve başında Bellingham'ın yer aldığı belirli isimlerde görülüyor; bu, İngiltere ile Dünya Kupası'na katılması nedeniyle hazırlık dönemine geç dahil olmasının kaçınılmaz bir yansıması. Bellingham'ın fiziksel yakıtı 70. dakikadan itibaren tükeniyor ve bu, kaçınılmaz olarak takımın tempo hızını düşürüyor.

Bu mevcut ayrıntılar, alarm zillerini çalmaya veya ikazları yükseltmeye gerek olmadığına işaret ediyor; ancak bunlar henüz zirvesine ulaşmamış ve inşa edilmeye devam etmesi gereken bir projeyi ortaya koyuyor.

Real Madrid, hücumda muazzam sayıda fırsat yaratarak vahşi bir güç sergiliyor, ancak savunma odaklanmasının eksikliği biraz gürültü yaratıyor; dört gol kaydettiği kendi sahası Santiago Bernabeu ile yalnızca iki gol attığı deplasman arasındaki, dün gece gol atamamasına kadar uzanan çelişkili iki yüzünü ortaya koyuyor. Böylece korkutucu makine, hâlâ tamamlanmamış olduğu için cıvatalarını sıkmaya ihtiyaç duymaya devam ediyor.



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