Ölümcül Eserler Koleksiyonu… Merino ortaya çıkmadan ışıkları söndürmeyin!

Mikel Merino artık sadece geleneksel görevlerini yerine getiren bir orta saha oyuncusu değil; İspanya Milli Takımı’nın belirleyici anlarının sembolü haline geldi; hatta onun ölümcül golleri, “La Roja”nın elde ettiği her başarıda yeni bir dönüm noktası oluşturuyor. Maçın gidişatı farklı bir sonuca doğru yöneldiğinde, Merino ortaya çıkıp tarihin yeni bir sayfasını yazıyor; tıpkı 2026 Dünya Kupası’nda bir kez daha yaptığı gibi.

İspanya Milli Takımı, Dünya Kupası’nda yarı finale yükselerek dünyanın en iyi dört takımı arasında yer aldığını kanıtladı; bu, tarihinde sadece üçüncü kez gerçekleştirilen bir başarıdır. İlk kez 1950'de Brezilya'da dördüncü olarak turnuvayı tamamlamıştı; ikincisi ise 16 yıl önce, Andrés Iniesta'nın finaldeki tarihi golüyle İspanya'yı tek Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıdığı zamandı.

İspanyol gazetesi "Marca"nın haberine göre, İspanya yarı finale, çeyrek finale yükseldiği yöntemle, 118. dakikada, yani ikinci uzatma devresinin bitimine birkaç saniye kala attığı son dakika golüyle galibiyeti kopararak yükseldi.

Bir önceki maçta olduğu gibi, kahraman yine Mikel Merino oldu; o, baskı en üst seviyedeyken fark yaratma konusunda uzmanlaşmış bir isim haline geldi. Portekiz karşısında attığı gol, muhteşem bir teknik dokunuş ve kaleci Diogo Costa'yı yanıltan ustaca bir iç ayak vuruşuyla gelmiş olsa da, Belçika karşısında farklı bir yüzünü göstererek ceza sahası içinde bir forvetin sahip olması gereken içgüdüye de sahip olduğunu kanıtladı.

Gol, Belçikalı kaleci Sini Lamens’in Pau Kubarsi’nin şutunu gerektiği gibi kontrol edememesi üzerine geldi; top Merino’nun önüne sekti ve o da büyük bir hızla topa atlayarak ağlara gönderdi ve ülkesinin milli takımına yarı finale yükselme biletini kazandırdı.

Mireino, teknik direktör Luis de la Fuente döneminde en belirleyici oyunculardan biri olarak konumunu sağlamlaştırmaya devam ediyor. İspanyol teknik adamın görev süresinde 12 golle en çok gol atan ikinci oyuncu oldu ve bu gollerin tamamını İspanya milli formasıyla kaydetti.

Merino’nun gol sicili artık sadece çok sayıda golü içermekle kalmıyor, aynı zamanda en önemli anlarda fark yaratan golleri de içeriyor. Görünüşe göre Los Angeles’ta attığı gol, hepsinin en değerli olanı oldu; bu gol, İspanya’ya geçen Avrupa Şampiyonası’nda yarı finale yükselmesini sağlayan, Stuttgart’taki ünlü golünün değerini bile aştı. O maçta herkes penaltı atışlarına hazırlanırken, Merino ev sahibi takım karşısında son dakikada attığı ölümcül golle maçı belirlemişti.

Ayrıca, belirleyici golleri listesinde Dallas’ta Portekiz’e karşı attığı golün yanı sıra, Rotterdam’da oynanan Avrupa Uluslar Ligi çeyrek finalinde son dakikalarda attığı ve İspanya’yı yenilgiden kurtararak turnuvadaki umutlarını canlı tutan gol de yer alıyor.

Merino’nun golü, sadece milli takımına tur atlama bileti kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda tarihi bir galibiyet serisinin devam etmesine de katkıda bulundu. Bu golle İspanya’nın resmi ve hazırlık maçları dahil olmak üzere tüm turnuvalarda üst üste yenilgisiz kaldığı maç sayısı 36’ya yükseldi. Sadece resmi maçlar dikkate alındığında bu rakam 37'ye yükseliyor ve bu da İspanya milli takımının Luis de la Fuente yönetiminde yaşadığı altın çağı bir kez daha teyit ediyor.