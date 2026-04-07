Son birkaç gün içinde, son uluslararası maç arası döneminde milli takımı "Los Cafeteros" ile görevini tamamladıktan sonra ani bir sağlık sorunu yaşayan ABD'li Minnesota United kulübünün oyun kurucusu Kolombiyalı yıldız James Rodríguez'in sağlık durumu konusunda dünya spor camiasında endişe hakim oldu.

Susuzluk krizi

Olaylar, 29 Mart'ta 2014 Dünya Kupası'nın gol kralının, Kolombiya ile Fransa milli takımları arasında oynanan ve Les Bleus'un 3-1 galibiyetiyle sonuçlanan uluslararası dostluk maçına katılmasıyla başladı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından, 34 yaşındaki oyuncuda şiddetli fiziksel yorgunluk belirtileri görülmeye başladı ve bu belirtiler sonraki saatler içinde hızla ilerleyerek klinik olarak "şiddetli dehidrasyon" olarak teşhis edildi.

Durumun ciddiyeti ve sıkı tıbbi gözetim gerektirmesi nedeniyle, 31 Mart sabahı eski Real Madrid yıldızının hastaneye yatırılmasına karar verildi. Burada 3 gün boyunca sürekli bakım altında kaldı ve bu süre zarfında damardan gerekli sıvı ve tedavileri aldıktan sonra, uzman bir sağlık ekibinin gözetiminde evinde iyileşme sürecini tamamlamak üzere taburcu edildi.

Kulüp "ribozom bozulması" iddialarını yalanladı

Hastanede kaldığı süre boyunca resmi bir açıklama yapılmaması üzerine, ABD medyasında Rodríguez'in "rhabdomyoliz" hastalığına yakalandığına dair haberler yayıldı. Rhabdomyoliz, kas dokusunun parçalanmasıyla ortaya çıkan ciddi bir tıbbi rahatsızlıktır ve böbrek yetmezliğine veya ölümcül komplikasyonlara yol açabilir.

Bu spekülasyonlara karşı Minnesota United kulübü, söylentileri kesin bir dille yalanlayan sert bir açıklama yayınladı ve bu iddiaları destekleyen herhangi bir biyolojik veya klinik kanıt bulunmadığını kesin bir dille vurguladı.

Açıklamada şöyle denildi: "Minnesota United, oyuncularının sağlığını ve mahremiyetini çok ciddiye almaktadır ve James'in rabdomiyolizise yakalandığını gösteren hiçbir tıbbi kanıt bulunmadığını açıkça belirtmek isteriz. Halk ve medyadan spekülasyonları bırakmalarını ve resmi kanallarımızdan gelecek güncellemeleri beklemelerini rica ediyoruz."

Sezonun zorlukları ve beklenen dönüş

Bu sağlık sorunu, geçen Şubat ayında takıma katıldığından bu yana yeni formasıyla sadece 39 dakika sahada kalabilen ve bir dizi fiziksel sorunun etkisiyle ABD ligindeki çıkışını engelleyen James için kritik bir zamanda ortaya çıktı.

Hazırlığıyla ilgili soruların artmasıyla birlikte, son haberler iyimser bir hava taşıyor; kulüp, dün Pazartesi günü James'in antrenmanlara döndüğünü resmi olarak açıkladı.

Kolombiyalı yıldız, sağlık ekibinin sıkı gözetimi altında hafif ve bireysel bir antrenman seansına katılarak dönüşünü başlattı.

Klinik müdahale protokollerine uygun olarak, önümüzdeki günlerde kademeli olarak toplu antrenmanlara dahil edilmesi planlanıyor. Bu, sahalara beklenen dönüşünün hazırlığı niteliğinde.