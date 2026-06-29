Ölümcül bir karar… Suudi Futbol Federasyonu, maçın başlangıç düdüğü çalınmadan önce “Yeşiller”i Dünya Kupası’ndan eledi mi?

Şili'li teknik direktör José Luis Sierra, Al-Ittihad takımının eski teknik direktörü, Suudi Arabistan milli takımının Dünya Kupası'nda ilk turda elenmesini bir dizi faktöre bağladı; bunların başında, turnuvanın başlamasına çok kısa bir süre kala Fransız Hervé Renard liderliğindeki teknik ekibin görevden alınması ve Yunan Georgios Donis'in atanması geliyordu.

Sierra, Suudi gazetesi "Al-Riyadiya"nın aktardığı açıklamasında şunları söyledi: "Bu büyüklükteki bir turnuvadan kısa bir süre önce teknik direktörü değiştirmek hiç de akıllıca değildir, çünkü bu, çalışmanın sürekliliğini kesintiye uğratır ve tüm teknik projeyi olumsuz etkiler."

Sierra, ilk görev döneminde Al-Ittihad’ı dikkat çekici başarılara ulaştırarak Veliaht Prensi Kupası ve Kral Kupası’nı kazandıktan sonra, Suudi futbolunda belirgin bir iz bırakmış en önde gelen yabancı teknik direktörlerden biri olarak kabul ediliyor.

Yabancı oyuncuların etkisi ve hücum sorunu

Şilili teknik direktör, yabancı oyuncu sayısındaki artışın Suudi liginin rekabet ve teknik seviyesini yükseltmesine katkıda bulunduğunu, ancak bunun milli takıma gölge düşürdüğünü açıkladı.

Sierra, “Çok sayıda yabancı oyuncu ligi daha heyecanlı ve güçlü hale getirmiş olsa da, yerli oyuncuların kulüplerinde ilk 11’de yer alma şansını azaltıyor ve bu da milli takımdaki hazırlık ve deneyimlerine doğrudan yansıyor” diye ekledi.

Sierra ayrıca Suudi milli takımının hücumda bariz bir sorun yaşadığını vurgulayarak, futbolun ceza sahaları içinde karara bağlandığını belirtti ve şöyle konuştu: “Takım ne kadar iyi performans sergilerse sergilesin, gol atamazsa galibiyet elde etmesi neredeyse imkansızdır ve bu, takımın ödediği çok ağır bir bedeldir.”

Teknik istikrar… Başarıya giden yol

Suudi futbolunun geleceği konusunda ise Sierra, yetenekli yerli oyunculardan oluşan güçlü bir kadro oluşturmanın ve milli takımın gelecekteki turnuvalarda büyük takımlarla rekabet edebilmesini sağlayacak net bir teknik kimlik oluşturmanın önemini vurguladı.

Şilili teknik direktör, teknik istikrarın milli takımların başarısındaki en önemli faktör olmaya devam ettiğini vurgulayarak şöyle konuştu: “Hâlâ, rekabet edebilecek bir milli takım oluşturmanın en iyi yolunun uzun vadede istikrarı korumak olduğuna ve yetkililerin teknik projeden ikna olması gerektiğine inanıyorum; ilk olumsuz sonuçtan sonra projenin değiştirilmemesi gerekir. Güven ve inanç, başarının temelidir.”

Sierra, konuşmasının sonunda tavsiye vermekten hoşlanmadığını ancak başarılı bir futbol projesinin net ve belirgin bir oyun tarzına dayanması gerektiğine inandığını vurguladı. Ayrıca, bu tarzın gelişmesi için en iyi koşulların sağlanması ve sonuçların beklentileri karşılamadığı dönemlerde bile bu yaklaşıma olan güvenin korunması gerektiğini ekledi.