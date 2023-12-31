Fransız yıldız Benzema, aldığı ölüm tehditlerinin ardından Suudi Arabistan defterini kapatabilir.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Real Madrid'den Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a transfer olan Fransız golcü Karim Benzema ülkeyi terk etti.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin ilk yedi haftasında altı galibiyet bir mağlubiyet alan Al-Ittihad, sonraki 11 maçta sadece iki galibiyet alabildi.

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Özellikle son üç haftada üst üste alınan mağlubiyetler bardağı taşıran damla oldu. Taraftarların özellikle Karim Benzema'ya karşı yoğun bir tepkisi bulunuyordu.

Benzema Suudi Arabistan'ı terk etti

Karim Benzema, 20 maçta 12 gol ve beş asistle oynamasına rağmen taraftarlar tarafından sıkça eleştiriliyor ve kendisine bir kısım medyada dahil olmak üzere Ben-Hazima (Yenilginin oğlu) lakabını takarak eleştiri bombardımanlarını sürdürdüler.

Fransız yıldızın bu eleştirilere daha fazla dayanamayarak Suudi Arabistan'ı terk ettiği öğrenildi. Öte yandan 35 yaşındaki yıldız, gelen ölüm tehditleri nedeniyle sosyal medya hesabını da kapattı.

Al-Ittihad açıkladı

Suudi Arabistan basınında, Al-Ittihad'dan adının açıklanmasını istemeyen bir yöneticinin sözlerine yer verildi. Buna göre, isminin verilmesini istemeyen bir yönetici, Benzema'nın üç günlük izin aldığını ve Perşembe akşamı Madrid'e gittiğini duyurdu. Ancak, Fransız yıldıza yönelik net ifadeler kullanılmaması da dikkatlerden kaçmadı.