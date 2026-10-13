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Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem
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"Ölüm acısı" Atletico Madrid'in yıldızını Manchester United maçından uzaklaştırdı

Atletico Madrid - M. United
Atletico Madrid
M. United
Şampiyonlar Ligi
Koke
İspanya
İngiltere

"Atlético Madrid'in simge isimlerinden biri"

  Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi kapsamında bu akşam oynanacak Manchester United maçı için yıldızını kadro dışı bırakma kararı aldı.

Atletico Madrid, bugün salı günü, A takımın kaptanı Koke ile 19 yaş altı takımının yardımcı antrenörü Borja Resurrección'un annesi Ana Merodio Borja'nın vefat ettiğini duyurdu.

Madrid ekibi, bu zor dönemde kaptanına destek verdiğini belirtti; Atletico Madrid'in her köşesinde hüzün hakim.

Koke'nin annesinin anısına, bu akşam maç başlamadan önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

"Foot Mercato" sitesinin haberine göre, bu büyük acının etkisiyle Koke, bu akşam Wanda Metropolitano'da Manchester United'a karşı oynanacak maçta forma giymeyecek.

 Atletico Madrid'in simgelerinden biri olarak kabul edilen 34 yaşındaki oyuncu, bu zorlu dönemde takım arkadaşlarının, teknik ekibin ve taraftarların desteğini görüyor. Bu Avrupa maçının sportif öneminden bağımsız olarak, Atletico Madrid'in tribünlerinde duyguların son derece yoğun olacağı kesin.

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