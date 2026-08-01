Ölü doğdu: Infantino tartışmalı projesini eleştiri fırtınasının ardından geri çekti

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, bugün cumartesi sabahının erken saatlerinde, FIFA müsabakalarının ticari haklarına özel sektör yatırımcılarının katılımına olanak tanıyacak bir ticari kuruluş oluşturmayı amaçlayan "FIFA Forward Enterprise" projesini, son günlerde projeye yönelik muhalefetin artması üzerine geri çektiğini açıkladı.

Infantino resmi bir açıklamada şunları söyledi: "FIFA Forward Enterprise projesi, FIFA'ya üye ulusal federasyonlarımızı ve dünyanın dört bir yanındaki futbolu, özellikle de en fazla desteğe ihtiyaç duyan ülkelerdeki futbolu güçlendirmeye devam etmek için bir temel oluşturmayı amaçlıyordu."

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Sözlerini şöyle sürdürdü: "Dahası, başından beri vurguladığımız gibi, bu ancak proje FIFA'ya üye ulusal federasyonların çoğunluğunun desteğini kazandığı takdirde ve her zaman bu federasyonlarla, FIFA Konseyi ile, kıta konfederasyonlarıyla ve diğer paydaşlarla bir istişare sürecine tabi olmak koşuluyla gerçekleşebilirdi."

Uluslararası federasyonun başkanı şunları ekledi: "Tüm görüşleri dikkatle dinledikten sonra, projenin bölünmelere yol açtığı ve bu bölünmelerin niteliği gereği, aldığı destek düzeyi ne olursa olsun projeye devam edilmesinin artık başından beri belirlenen amacın çıkarına hizmet etmediği açıkça ortaya çıktı."

Devamında şunları kaydetti: "Hedefimiz her zaman oyunu birleştirmek ve geliştirmek oldu ve olmaya da devam edecek. Buna dayanarak, bu öneride ileriye gidilmeyecek."

Infantino sözlerini şöyle tamamladı: "Önümüzdeki dönemde, futbolun ortak çıkarını gözetme ruhuyla ve oyunu dünyanın dört bir yanında, özellikle de desteğimize en çok ihtiyaç duyan ülkelerde geliştirmeye devam etmek amacıyla, ilgili tüm tarafları önümüzdeki günler ve haftalarda yeniden bir araya getirmeyi düşünüyorum."

Ne oldu?

Uluslararası federasyonun ticari operasyonlarını ve turnuva organizasyon operasyonlarını bir araya getirecek, FIFA Forward Enterprise adlı yeni bir şirket kurulmasını ve şirketin bir hissesinin özel sektör yatırımcılarına açılmasını içeren Infantino'nun planına karşı muhalefet, son saatlerde şiddetle arttı.

Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), Infantino projesinde ısrar etmesi halinde FIFA turnuvalarını boykot edeceğini açıkladı; proje Asya Futbol Konfederasyonu ve CONCACAF'ın da muhalefetiyle karşılaşmıştı.

Ayrıca uluslararası federasyon başkanının önde gelen danışmanı Amerikalı Carlos Cordeiro, öneriye itiraz ederek istifa etti; söz konusu öneri FIFA'nın operasyonlardan sorumlu icra direktörü Fransız Kevin Lamour'un da eleştirilerine yol açmıştı.



