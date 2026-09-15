Real Madrid'in teknik direktörü José Mourinho, Elche karşısında son dakikalarda alınan zorlu galibiyetin ardından oyuncularını eleştirdi. Portekizli çalıştırıcı, takımının maçın kontrolünü kaybederek rakibine geri dönme fırsatı verdiğini ve ateşle oynadığını belirtirken, gelişmesi gereken pek çok husus olduğuna dikkat çekti.

Real Madrid, La Liga'nın son sırasındaki takıma karşı kolay bir galibiyete doğru giderken maçı kendisi için zorlaştırdı ve altıncı hafta kapsamında salı akşamı "Manuel Martínez Valero" Stadı'nda 3-2'lik sonuçla 3 puanı büyük güçlükle kaptı.

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Bu zorlu galibiyet, önümüzdeki pazar günü "Metropolitano" Stadı'nda Atlético Madrid'e karşı oynanacak derbi maçı öncesinde Kraliyet ekibinin taraftarlarını endişelendirdi.

"Alanları bıraktık"

Mourinho, maçın ardından "Marca" gazetesinin öne çıkardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Sadece 3 puan. Elbette, ilk yarının ardından ikinci yarıda üç, dört ya da beş gol atacakmışız gibi bir his vardı, ancak temponun şiddetini düşürdük ve rakibe büyük alanlar tanıdık."

Şöyle devam etti: "Jude Bellingham ve Brahim Díaz'ı oyuna alarak orta sahaya daha fazla bütünlük kazandırmaya çalıştım, ama gol attılar. Bu stadyumlarda, bu taraftar coşkusuyla, ölmüş gibi görünen bir takım yeniden hayat bulabilir."

"Yapabiliyoruz ama yapmıyoruz"

Mourinho, son dakikalarda yaptığı değişikliklerden söz ederek şunları açıkladı: "Çok fazla yeteneğimiz var, sonuna kadar risk aldık ve oyuncularda kaybedemeyiz hissi vardı. Çok iyi son dakikalar oynadık."

Portekizli teknik direktör, takımının zihniyetini övdü, ancak kendisini hâlâ rahatsız eden soruna dikkat çekerek şunları söyledi: "Oyuncular birbirine kenetlenmiş ve hevesli durumda, aralarında dostluk ve bağlılık var. Tek eleştirim, maçları bitirebilecekken bunu yapmamamız ve ölmüş gibi görünen bir takıma yeniden hayat bulma fırsatı vermemiz."

Maç yoğunluğu

Mourinho, maç yoğunluğu altında yaptığı rotasyona ilişkin şunları söyledi: "Değişiklikler yaptık; Inter, Rayo ve Elche karşısında maçların tamamını oynayan tek isimler Mbappé ve Konaté oldu."

Şöyle ekledi: "Şimdi biraz dinlenmemiz, ardından perşembe günkü maça hazırlanmaya başlamamız gerekiyor."

Gevşeme sorunu

Mourinho, Real Madrid'in maçlar boyunca yaşadığı düşüş dönemlerine değinerek şunları açıkladı: "Sorun bana göre gayet açık. Bitmiş gibi görünen ama aslında bitmemiş maçlar var."

Şöyle devam etti: "Bulduğum tek açıklama, bunları kolay maçlar olarak görmemiz ve öldürmememiz. Bitiremediğimiz maçlar var ve öyle görünüyor ki kolaylık hissinden kontrolü kaybetmeye geçiyoruz."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu tarz dolu stadyumlarda, muhteşem taraftarlarla, işler zorlaşıyor. İyi olan şu ki, zorluk arttığında takım tepki veriyor ve kazanıyor, en önemlisi de bu."

Bu noktayı şaka yollu şöyle noktaladı: "İyi olan bir başka şey de, Real Madrid maçlarında kimsenin sıkılmaması, çünkü son derece keyifliler."

Espí'ye övgü

Mourinho, öldüren galibiyet golünün sahibi Carlos Espí hakkında şunları söyledi: "İyi bir performans sergiliyor ve büyük bir motivasyona sahip bir oyuncu. Önünde normal olmayan bir oyuncu (Mbappé) var ve ikisini birlikte oynatmak kolay değil, çünkü kanatlarda 4-4-2 sistemine uygun geleneksel oyuncularımız yok."

Şöyle açıkladı: "Sonunda her şeyi göze aldık, çünkü beraberlik bizim işimize yaramıyor."

Diomandé gelişiyor

Mourinho, Yan Diomandé'nin seviyesini övdü ve şunları söyledi: "Gelişiyor. Büyük bir çalışma kapasitesi ve zekâsı var, çünkü sarı kart görmüşken 85 dakika oynamak kolay değil. Harika bir iş çıkardı ve ondan memnunum."

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Savunma endişesi

Mourinho, Real Madrid'in her maçta gol yemesine ilişkin şunları söyledi: "Takımımın gol atmasını çok seviyorum, ama maçları kontrol etmeyi de seviyorum. Rakibe fırsatlar armağan etmeyi sevmiyorum."

Şöyle ekledi: "Maçın akışıyla hiçbir ilgisi olmayan bir pozisyondan gol yiyebiliriz, ama bugün goller, oyunun kontrolünü kaybettiğimiz için geldi."

"Vazgeçilmez bir oyuncu değil"

Mourinho, Arda Güler'in vazgeçilmez bir oyuncu olarak görülmesini reddederek şunları söyledi: "Vazgeçilmez oyuncu yoktur. Değişiklikleri yaptığımda, bunun nedeni kontrolü kaybediyor olmamızdı."

Şöyle açıkladı: "Arda, temposunu düşürmeye başlamıştı, çünkü 10 numara mevkisinde oynuyordu ve bu mevki sahanın tamamını kapatmayı gerektiriyor."

Üç yüzlü bir maç

Mourinho, orta sahanın performansı hakkında şunları söyledi: "Takım iyi olduğunda, ikisi de çok iyiydi. Baskıdan iyi ve büyük bir kaliteyle çıktık, ama maçımızın iki yüzü var."

Ardından şu düzeltmeyi yaptı: "Ya da daha doğrusunu söylemek gerekirse üç yüzü, çünkü final basitçe şuydu: Ya maçı öldürecektik ya da içinde ölecektik."

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