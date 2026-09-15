Real Madrid teknik direktörü José Mourinho, Elche karşısında son dakikalarda kazanılan zorlu galibiyetin ardından oyuncularını eleştirdi. Takımının maçın kontrolünü kaybederek rakibine geri dönüş şansı verdiği ve ateşle oynadığını belirten Mourinho, geliştirilmesi gereken pek çok şey olduğuna dikkat çekti.

İspanya Ligi'nin son sırasındaki takıma karşı kolay bir galibiyet yolunda ilerleyen Real Madrid, maçı kendisi için zorlaştırdı ve altıncı hafta kapsamında salı akşamı "Manuel Martínez Valero" Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 3-2'lik skorla büyük zorlukla 3 puana çevirdi.

Bu zorlu galibiyet, önümüzdeki pazar günü "Metropolitano" Stadı'nda Atletico Madrid'e karşı oynanacak derbi öncesinde beyaz takımın taraftarlarını endişelendirdi.

"Boşluklar bıraktık"

Mourinho, maçın ardından "Marca" gazetesinin öne çıkardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Sadece 3 puan. Elbette ilk yarının ardından ikinci yarıda üç, dört ya da beş gol atacağımız hissi vardı, ama tempoyu düşürdük ve rakibe büyük boşluklar verdik."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Jude Bellingham ve Brahim Diaz'ı oyuna dahil ederek orta sahaya daha fazla denge kazandırmaya çalıştım, ama bir gol attılar ve bu stadyumlarda, bu taraftar desteğiyle, ölmüş gibi görünen bir takım yeniden hayata dönebilir."

"Yapabiliyoruz ama yapmıyoruz"

Mourinho, son dakikalarda yaptığı değişikliklerden bahsederek şunları açıkladı: "Çok fazla yeteneğimiz var ve en üst düzeyde risk aldık. Oyuncularda kaybedemeyeceğimiz hissi vardı. Son dakikalarda çok iyi oynadık."

Portekizli teknik adam, takımının zihniyetini övdü ancak kendisini hâlâ rahatsız eden soruna işaret ederek şöyle konuştu: "Oyuncular birlik ve heyecan içinde, aralarında dostluk ve bağlılık var. Tek eleştirim, maçları bitirebiliyorken bunu yapmamamız ve ölmüş gibi görünen bir takıma yeniden hayata dönme fırsatı vermemiz."

Maç yoğunluğu

Maç yoğunluğu altında yapılan rotasyona ilişkin Mourinho şunları söyledi: "Değişiklikler yaptık; Inter, Rayo ve Elche maçlarının tamamını oynayan tek isimler Mbappé ve Konaté."

Sözlerine şöyle devam etti: "Şimdi biraz dinlenmemiz, ardından perşembe günkü maça hazırlanmaya başlamamız gerekiyor."

Gevşeklik sorunu

Mourinho, Real Madrid'in maçlar boyunca yaşadığı düşüş dönemlerine değinerek şöyle açıkladı: "Sorun bana göre açık. Bitmiş gibi görünen ama aslında bitmemiş maçlar oluyor."

Şöyle devam etti: "Bulabildiğim tek açıklama, bunları kolay maçlar olarak görmemiz ve bitirmememiz. Sonuca ulaştıramadığımız maçlar oluyor ve sanki kolaylık hissinden kontrolü kaybetmeye geçiyoruz."

Ekledi: "Bunun gibi dolu stadyumlarda, muhteşem taraftarlarla işler zorlaşıyor. İyi olan şey ise zorluk arttığında takımın buna tepki verip kazanması ve en önemlisi de bu."

Bu noktayı şakayla kapattı: "İyi olan bir başka şey de Real Madrid maçlarında kimsenin sıkılmaması, çünkü çok keyifliler."

Espí'ye övgü

Galibiyet golünü son anlarda atan Carlos Espí hakkında Mourinho şunları söyledi: "İyi bir performans ortaya koyuyor ve çok yüksek motivasyona sahip bir oyuncu. Önünde normal olmayan bir oyuncu var (Mbappé) ve ikisini birlikte oynatmak kolay değil, çünkü kanatlarda 4-4-2 sistemine uygun klasik oyuncularımız yok."

Şöyle açıkladı: "Sonunda her şeyi riske attık, çünkü beraberlik işimize yaramıyordu."

Diomandé gelişiyor

Mourinho, Yan Diomandé'nin seviyesini överek şöyle konuştu: "Gelişiyor. Büyük bir çalışma kapasitesi ve zekâsı var, çünkü sarı kart görmüşken 85 dakika oynamak kolay değil. Harika bir iş çıkardı ve ondan memnunum."

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Savunma endişesi

Real Madrid'in her maçta gol yemesine ilişkin Mourinho şunları söyledi: "Takımımın gol atmasını çok seviyorum, ama maçları kontrol etmeyi de seviyorum. Rakibe fırsatlar armağan etmemizi sevmiyorum."

Şunları ekledi: "Maçın akışıyla ilgisi olmayan bir pozisyondan gol yiyebiliriz, ama bugünkü goller oyunun kontrolünü kaybettiğimiz için geldi."

"Vazgeçilmez bir oyuncu değil"

Mourinho, Arda Güler'in vazgeçilmez bir oyuncu olarak görülmesini reddederek şöyle konuştu: "Vazgeçilmez oyuncu yoktur. Değişiklikleri yaptığımda, bunun sebebi kontrolü kaybediyor olmamızdı."

Şöyle açıkladı: "Arda temposunu düşürmeye başlamıştı, çünkü 10 numara pozisyonunda oynuyordu ve bu pozisyon sahanın tamamını kapatmayı gerektiriyor."

Üç yüzlü bir maç

Mourinho, orta sahanın performansı hakkında şunları söyledi: "Takım iyi olduğunda ikisi de çok iyiydi. Baskıdan iyi ve yüksek kaliteyle çıktık, ama maçımızın iki yüzü var."

Düzeltti: "Ya da daha doğrusu üç yüzü, çünkü sonu basitçe şuydu: Ya maçı öldürecektik ya da onun içinde ölecektik."

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