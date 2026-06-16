Olmo, Suudi Arabistan maçı öncesinde sessizliğini bozdu: "Kap Verde karşısında yaptıklarımızın farkındayız"

Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Dani Olmo, 8. grubun ilk turunda Atlanta Stadyumu'nda Cape Verde ile 0-0 berabere kalmasının ardından, "La Roja"nın 2026 Dünya Kupası'nda beklenen başlangıcı yapamadığını kabul etti.

Maçın ardından Olmo, Instagram hesabından bir mesaj yayınlayarak, "Bu, umduğumuz başlangıç değildi. Neyi iyi yaptığımızı ve neyi iyileştirmemiz gerektiğini tam olarak bilerek buradan ayrılıyoruz" dedi.

O, sözlerine şöyle devam etti: "Dünya Kupası'nın gerekliliklerinin çok yüksek olduğunu ve hata yapma lüksümüzün olmadığını biliyoruz. Yeteneklerimizi gösterdik ve bunu tekrar yapacağız, buna hiç şüphemiz yok. Bu harika aileyi tüm gücümüzle destekliyoruz... Haydi İspanya!"

Maç, 26 kişilik Dünya Kupası kadrosunda Pedri, Mikel Merino ve Oyarzabal'ın yanı sıra Olmo'nun da yer aldığı Avrupa şampiyonu İspanya'nın turnuva serüveninin açılış maçıydı. "La Roja", top hakimiyetine rağmen Cape Verde savunmasını aşamadı ve karşılaşma golsüz berabere sona erdi.

İspanya milli takımı, Uruguay karşısında 1-1 berabere kaldığı güçlü bir maç çıkaran Suudi Arabistan ile önümüzdeki Pazar günü karşılaşmaya hazırlanıyor.

Yeşil-Siyahlılar'ın teknik direktörü Bobista ise sonucu tarihi olarak nitelendirerek, takımının Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avrupa şampiyonu karşısında "disiplinli bir savunma" sergilediğini vurguladı.

İspanya, grupta ikinci maçını Uruguay ile oynarken, Yeşil Adalar ise Suudi Arabistan ile karşılaşacak.