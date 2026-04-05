Olmo: Martin kırmızı kartı hak etmedi... ve bunun kanıtı da Atlético oyuncusu

İspanyol milli takım oyuncusu ve Barcelona'nın oyun kurucusu Dani Olmo, dün Cumartesi günü "Riazur Metropolitano" stadyumunda Atlético Madrid'i 2-1 yenerek takımın kazandığı üç puanın önemini vurguladı. Oyuncuların sergilediği zihniyetin, skoru çevirip geriye düşmüş durumdan galibiyete ulaşmanın anahtarı olduğunu belirtti.

Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Olmo, "Maçı çevirmemiz ilk kez olmuyor. Sakin kaldık, kendi ritmimizi dayattık ve kendi oyunumuzu oynadık... Onlar geriye çekildi ve biz de gol atmayı başardık" dedi.

La Liga sıralaması hakkında ise şunları ekledi: "(Real Madrid'den) liderlikte farkı daha da açtık, şu anda 7 puan fark var ve bu önemli bir fark... Kendi kendimize güveniyoruz ama henüz her şey bitmiş değil... Şu anda Çarşamba günkü (Şampiyonlar Ligi'nde Atlético ile oynayacağımız) maça odaklanıyoruz, bu maç çok önemli ve tamamen farklı olacak."

Fiziksel durumu ve teknik direktör Hansi Flick tarafından taktiksel olarak kullanılmasıyla ilgili olarak Olmo şunları söyledi: "Kendimi iyi ve rahat hissettim... Hansi beni iyi tanıyor ve en iyi performansımı nerede sergileyebileceğimi biliyor."

Hakemin, takım arkadaşı Gerard Martin'e kırmızı kart gösterdiği, ancak VAR incelemesinin ardından kararını geri aldığı olayla ilgili olarak ise şunları söyledi: "Açıkça bir temas vardı, ancak bunun kırmızı kart gerektirecek kadar şiddetli olduğunu düşünmüyorum... Sonuçta Almeida (Atlético oyuncusu), yaklaşık 10 ila 15 saniye sonra yürüyebiliyordu ve acı hissetmiyordu, bu yüzden bence karar doğruydu."