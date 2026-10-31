"Olması gerektiği gibi bir futbolcu": Bayern Münih'in güney tribününden Ballon d'Or kazananı Harry Kane'e özel mesaj

Bayern Münihli oyuncular Allianz Arena'da sahaya çıkarken güney tribünündeki taraftarlar, 2025/2026 sezonundaki üstün performansı nedeniyle pazartesi günü Londra'da Ballon d'Or ödülüne layık görülen Harry Kane için bir pankart açtı.

Pankartta "No Showman, but a footballer as he should be. Congrats Harry!" (Türkçesi: Şov yıldızı değil, olması gerektiği gibi bir futbolcu. Tebrikler Harry!) yazıyordu.

Daha sonra FC Bayern yöneticileri de Karl-Heinz Rummenigge'nin 1981'de kazandığı ödülden bu yana kulübün ilk Ballon d'Or'unu bir kez daha kutladı. Maçın başlamasına kısa süre kala Kane, kupası elinde sahaya son çıkan isim oldu. Bütün oyuncular, FC Bayern yöneticileri, eşi ve dört çocuğu onu bekliyordu.

Ailesini öptükten sonra Kane, "Bayern Münih oyuncusu olmaktan büyük gurur duyuyorum" dedi ve kısa konuşmasını Almanca bir kelimeyle bitirdi: "Dankeschön".

Harry Kane'den önce Ballon d'Or'u hangi İngiliz kazandı?

Bayern'in ana sponsoru Telekom da Kane'i onurlandırmak için bir şey düşünmüştü: Allianz Arena'nın karşı tribününde insanlardan oluşan Telekom'un T harfi bu kez beyaz yerine altın rengindeydi. Oyuncuların formalarında da altın rengi bir T harfi vardı.

Harry Kane, pazartesi günü FIFA dünya sıralamasındaki ilk 100 ülkeden 100 uzman gazetecinin oylarıyla Real Madridli Kylian Mbappe'yi kıl payı geride bırakmıştı. Kane, 2001'de Michael Owen'dan bu yana Ballon d'Or'u kazanan ilk İngiliz oldu.