24 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonun sonunda kulüp yönetiminin SC Freiburg’daki sözleşmesini uzatma isteğini geri çevirmiş ve bunun yerine kamuoyu önünde ayrılma niyetini dile getirmişti.

Atubolu’nun adı, duyumlara göre istek listesinde yer aldığı Premier League kulüplerinden somut teklifler gelmeyince ve SC de Werder Bremen’den Mio Backhaus’u halefi olarak çoktan transfer edince, 22 kez Almanya U21 Milli Takımı forması giyen oyuncu için bir anda tribün ihtimali belirmişti.

Atubolu, hazırlık döneminin tamamını hâlâ Freiburg’da geçirdi, takımdan ayrı bireysel olarak çalıştı. Transfer penceresinin kapanmasına kısa süre kala Eintracht ile görüşmeler nihayet daha somut hale geldi. Frankfurt’un bu yaz bonservisli bir transfer için gereken bedeli karşılayamadığı düşünülünce, satın alma opsiyonlu ve olası satın alma zorunluluğu içeren kiralık formülü devreye girdi.

Kaleci, düzenlenen bir basın toplantısında, "Her şey o kadar hızlı gelişti ki düşünmeye bile fırsatım olmadı. Dürüst olmak gerekirse: Bu anı çok uzun zamandır bekliyordum. Aradan çok fazla hafta geçti ve artık sevdiğim şeyi yapıyor olmaktan çok mutluyum: Yani sahada olmak ve Eintracht Frankfurt için futbol oynamak" dedi.

SGE’de karmaşık durumuna bir çıkış yolu bulduğu için artık büyük bir rahatlama ve mutluluk hissettiğini söyledi. "Bu, çok sevdiğim harika bir kulüp. Belki geçen sezonun anlık fotoğrafında olması gereken yerde değildi. Ama burada olmak için gerçekten çok hevesliyim."

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Noah Atubolu yazın yaşanan transfer dramasını anlattı

Buna rağmen 24 yaşındaki oyuncu, artık kapanmış olan transfer döneminde kişisel olarak hiçbir şekilde onaylamadığı bazı şeylerin yaşandığını vurguladı. Atubolu ayrıntıya girmedi ancak satır aralarında tutulmayan sözler ve anlaşmalar nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığı hissediliyordu.

Atobolu, "Avrupa Ligi finalinden sonra çok şey yaşandı. Union maçından önce sekiz haftadır oynamamıştım. Yaz boyunca yaşananların hiç de keyifli olmadığı bir sır değil" dedi. "Bundan en iyisini çıkarmaya çalıştım. Her şey her zaman dört dörtlük değildi ve kolay bir dönem de olmadı. Kabul edilemeyecek şeyler yaşandı. Bunu böyle tarif edebilirim."

Geçtiğimiz hafta sonu Frankfurt formasıyla Union Berlin ile 3-3 berabere kalınan maçta ilk kez sahaya çıktı. Gelecek sezon için teknik direktör Adi Hüther’in takımında net bir bir numara olarak planlanıyor.